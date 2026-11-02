Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit: Die „Klima-Kollekte“ gewinnt deutschen Nachhaltigkeitspreis 2027

Wien (OTS) -

Der KlimaPlusBeitrag der Klima-Kollekte ist mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis (Kategorie Produkte) 2027 ausgezeichnet worden. Die feierliche Preisverleihung findet am 3. Dezember 2026 in Düsseldorf statt. Über die Auszeichnung freuen sich die Trägerorganisationen der Klima-Kollekte in Österreich. „Die Evangelische Kirche gratuliert sehr herzlich. Dieser Preis bestätigt die großartige Arbeit der Klima-Kollekte“, sagt Cornelia Richter, Bischöfin der Evangelischen Kirche A.B. in Österreich.

Was ist der KlimaPlusBeitrag?

Der KlimaPlusBeitrag verbindet Klimaschutz mit sozialer Verantwortung. Er richtet sich an alle, die ihre eigenen Emissionen so weit wie möglich vermeiden und darüber hinaus Verantwortung für globalen Klimaschutz übernehmen wollen. Bei der klassischen CO2-Kompensation werden eingesparte Emissionen mit dem eigenen CO2-Fußabdruck verrechnet, etwa um einen Flug als „ausgeglichen“ zu bezeichnen. Beim KlimaPlusBeitrag passiert das bewusst nicht: Die Einsparungen zählen zur Klimabilanz jener Länder des Globalen Südens, in denen die Projekte stattfinden. Mit den Beiträgen entstehen dort zum Beispiel Biogasanlagen oder energieeffiziente Kochherde – gemeinsam mit lokalen Partnerorganisationen.

Was das konkret bedeutet, beschreibt Erwin Eder, Geschäftsführer von Horizont3000: „Durch die Zusammenarbeit mit der Klima-Kollekte werden effiziente Kochherde in einkommensschwachen Regionen zugänglich. Das senkt Emissionen und Brennstoffkosten und verbessert die Gesundheit vor allem von Frauen und Kindern.“ Ein Ersatz für eigenen Klimaschutz ist der KlimaPlusBeitrag dabei nicht, betont Eder: „Verantwortung für den Klimaschutz lässt sich nicht auslagern. Jede und jeder Einzelne muss auch im eigenen Umfeld einen Beitrag leisten.“

Klimaschutz ist eine Frage der Gerechtigkeit

Für Maria Katharina Moser, Direktorin der Diakonie Österreich, gehören Klimaschutz und soziale Verantwortung untrennbar zusammen: „Die Klimakrise trifft jene Menschen am härtesten, die am wenigsten zu ihr beigetragen haben. Klimaschutz ist deshalb immer auch eine Frage sozialer Gerechtigkeit. Der KlimaPlusBeitrag zeigt, wie beides zusammengeht.“ Auch die Jury des Deutschen Nachhaltigkeitspreises hebt in ihrer Begründung hervor, dass der KlimaPlusBeitrag Klimaschutz und soziale Verantwortung verbindet.

Die Klima-Kollekte Österreich und alle ihre Trägerorganisationen danken der Jury für diese Anerkennung – und allen, die den KlimaPlusBeitrag leisten und damit diese Arbeit möglich machen.

Die Träger-Organisationen der Klima-Kollekte Österreich

Die Klima-Kollekte ist eine ökumenische Initiative für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit. In Österreich wird sie von der Diakonie Österreich, der Evangelischen Kirche A. und H.B. in Österreich, der Koordinierungsstelle der Österreichischen Bischofskonferenz für internationale Zusammenarbeit und Weltkirche (KOO), Horizont3000 und der Klima-Kollekte gGmbH in Deutschland getragen.

Mehr Informationen: www.klima-kollekte.at