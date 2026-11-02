Tag der offenen Tür im Jüdischen Museum Wien am 8. November

Wien (OTS) -

Am Sonntag, 8. November 2026, lädt das Jüdische Museum Wien, ein Museum der Wien Holding, von 10:00 bis 18:00 Uhr bei freiem Eintritt in die Dorotheergasse und an den Judenplatz ein.

Ein besonderer Programmpunkt ist um 10:00 Uhr die Führung „Museum moves“ durch die Ausstellung „A Muslim, a Christian, and a Jew“. Gemeinsam mit Direktorin Barbara Staudinger und dem Künstler und Feldenkrais-Lehrer Leonhard Grond erkunden die Teilnehmer*innen die Ausstellung - über angeleitete Feldenkrais-Bewegungen auch mit allen Sinnen.

Weitere Angebote in der Dorotheergasse sind interaktive Rundgänge durch die Dauerausstellung und ein Hebräisch Mini-Kurs, bei dem Besucher*innen das hebräische Alphabet kennenlernen.

Am Judenplatz führen Rundgänge in die Geschichte der mittelalterlichen jüdischen Gemeinde Wiens. Ausstellungsgespräche zur Schau Heimatlos. Wiener Juden im Exil widmen sich den Lebenswegen von Wiener Jüdinnen und Juden im Exil. Bei „The Rabbi on the Road“ können Besucher*innen außerdem ein eigenes kleines Theaterstück zur mittelalterlichen jüdischen Geschichte entwickeln.

Das vollständige Programm mit allen Uhrzeiten ist unter www.jmw.at zu finden.

Termin: Sonntag, 8. November 2026, 10:00 bis 18:00 Uhr

Eintritt: frei

Orte: Jüdisches Museum Wien, Dorotheergasse 11 und Judenplatz 8, 1010 Wien

Pressefotos:

Fotos zur Aussendung sind im Pressebereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.