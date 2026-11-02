Sicherheit. Ein Risiko?

Lenzburg (OTS) -

Vom persönlichen Alltag bis hin zur Weltpolitik: Die Frage nach dem richtigen Mass an Sicherheit und Risiko gehört zu den grossen Herausforderungen unserer Zeit. Die neue Ausstellung im Stapferhaus macht das Thema im interaktiven Setting eines Testzentrums erlebbar. Eröffnung ist am 8. November.

"Willkommen im Testzentrum für Sicherheit und Risiko". So begrüsst das Stapferhaus seine Besucher:innen am Eingang der neuen Ausstellung. Als Testpersonen sind sie eingeladen, das Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Risiko zu erkunden - auf individueller und auf gesellschaftlicher Ebene. "Wie viel Sicherheit wir brauchen und welche Risiken wir eingehen wollen, darauf gibt es keine einfachen Antworten. Die Ausstellung eröffnet vielfältige Perspektiven und zeigt, dass die Balance zwischen Sicherheit und Risiko immer wieder neu ausgehandelt werden muss", sagt Sonja Enz, künstlerische Co-Leiterin und Leiterin Kuration im Stapferhaus.

Im Zentrum der Ausstellung, dem "Sicherheitslabor", wägen die Besucher:innen ab, welche Sicherheitsmassnahmen nötig und wie viel Raum für Risiko möglich ist. In sechs Testzonen loten sie das eigene Sicherheitsbedürfnis und die Lust am Risiko aus: beim Spiel im Casino, beim intimen Gespräch oder auf der Tanzfläche. Im "Situation Room" stehen schliesslich drängende Sicherheitsfragen der Zukunft zur Debatte, zum Beispiel der Umgang mit KI.

Publikum bezieht selbst Position

Während des Rundgangs durch die Ausstellung sind die Besucher:innen immer wieder aufgefordert, sich zu Fragen rund um Sicherheit und Risiko zu positionieren. "Wir wollen das Publikum miteinbeziehen, ihm eine Stimme geben und die Ausstellung so zu einem lebendigen Erlebnis für alle machen", so Celia Bachmann, künstlerische Co-Leiterin und Leiterin Vermittlung im Stapferhaus.

Mit dialogischen Rundgängen bietet das Stapferhaus seinen Besucher:innen einen Rahmen, um sich aktiv in der Gruppe auszutauschen. Die Ausstellung bietet auch kindgerechte Inhalte. Im Jahr 2027 plant das Stapferhaus zudem ein Veranstaltungsprogramm rund um das Ausstellungsthema.

Konzipiert und gestaltet wurde "Sicherheit. Ein Risiko?" in Zusammenarbeit mit dem international tätigen Szenografiebüro Kossmanndejong aus Amsterdam.

Begleitend zur Ausstellung gibt das Stapferhaus eine Publikation mit vertiefenden Texten und Expert:inneninterviews heraus. Das Buch ist ab dem 8. November im Museumsshop und über die Website stapferhaus.ch erhältlich.

"Sicherheit. Ein Risiko?", ab 8. November 2026 im Stapferhaus in Lenzburg.

Die Ausstellung ist dreisprachig (Deutsch/Französisch/Englisch).

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Einladung zum Medienrundgang

Wir laden Sie herzlich ein zum Medienrundgang durch die neue Ausstellung "Sicherheit. Ein Risiko?" am Freitag, 6. November 2026 von 10 bis 11 Uhr.

Bitte melden Sie sich bis zum 4. November an:

[email protected]

Sicherheit. Ein Risiko? Eine Ausstellung und mehr

Über das Stapferhaus

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