  • 02.11.2026, 09:49:02
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Mit Gespür für Menschen und Unternehmenskultur: Julia Fauser übernimmt Leitung People & Culture bei Almdudler

Julia Fauser, Leitung People & Culture

Almdudler steht für Lebensfreude und Miteinander. Das sind Werte, die auch eine starke Unternehmenskultur ausmachen. Mir ist wichtig, zuzuhören, Menschen in ihrer Entwicklung zu begleiten und gemeinsam mit den Führungskräften Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen Zusammenarbeit gelingt und sich Talente entfalten und langfristig weiterentwickeln können

Julia Fauser, Leitung People & Culture

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Wien (OTS) - 

Julia Fauser übernimmt die Leitung People & Culture beim österreichischen Familienunternehmen Almdudler. Die erfahrene HR-Expertin bringt umfassende Kompetenzen in Personal- und Führungskräfteentwicklung, Recruiting sowie der Begleitung von Transfromationsprozessen mit.

Im seit Jahren vom Great Place To Work ausgezeichneten Unternehmen verbindet sie ihre Erfahrung im strategischen Personalmanagement mit einem praxisnahen Blick auf die Bedürfnisse von Mitarbeitenden und Führungskräften. Fauser blickt auf eine langjährige Karriere im internationalen Handelsumfeld zurück. Nach mehreren Führungspositionen im operativen Geschäft verlagerte sie ihren Schwerpunkt auf das Personalmanagement. Dabei leitete sie unter anderem das HR Business Partnering für Österreich und Zentral- und Osteuropa eines internationalen Handelsunternehmens und war zuletzt als Senior HR Managerin tätig.

Die studierte Betriebswirtin bringt dabei auch die Perspektive aus der operativen Führung mit: In früheren Funktionen verantwortete sie große Teams, entwickelte Nachwuchsführungskräfte und gestaltete die Ausbildung von Lehrlingen mit. Diese Verbindung aus unternehmerischem Denken und Erfahrung in der Personalentwicklung prägt ihren Zugang zu People & Culture.

„Almdudler steht für Lebensfreude und Miteinander. Das sind Werte, die auch eine starke Unternehmenskultur ausmachen. Mir ist wichtig, zuzuhören, Menschen in ihrer Entwicklung zu begleiten und gemeinsam mit den Führungskräften Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen Zusammenarbeit gelingt und sich Talente entfalten und langfristig weiterentwickeln können“, erklärt Julia Fauser, Leitung People & Culture.

„Julia Fauser verbindet strategische HR-Kompetenz mit langjähriger Führungserfahrung und einem ausgeprägten Gespür für Menschen. Sie kennt die Anforderungen des operativen Geschäfts ebenso wie die Möglichkeiten moderner Personalarbeit. Damit bringt sie wertvolle Impulse und viel Erfahrung mit“, so Gerhard Schilling, Geschäftsführer von Almdudler.

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