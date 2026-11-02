AVISO: Fingerabdruckscans bundesweit im Einsatz – Österreich als Vorreiter

Wien (OTS) -

Innenminister Gerhard Karner und der Wiener Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan geben im Rahmen eines Lokalaugenscheins bei fremdenpolizeilichen Kontrollen am Wiener Westbahnhof Statements zur bundesweiten Ausrollung des Fingerabdruckscans.

Wann: 3. November 2026, 10 Uhr

Wo: Haupteingang zum Wiener Westbahnhof (Europaplatz 2, 1150 Wien)

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

Hinweis: Eine Tonangel ist erforderlich.

Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/jx55mvhf