- 02.11.2026, 09:42:32
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AVISO: Fingerabdruckscans bundesweit im Einsatz – Österreich als Vorreiter
Innenminister Karner und Landespolizeivizepräsident Csefan bei Lokalaugenschein – 3. November 2026, 10 Uhr, Westbahnhof
Innenminister Gerhard Karner und der Wiener Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan geben im Rahmen eines Lokalaugenscheins bei fremdenpolizeilichen Kontrollen am Wiener Westbahnhof Statements zur bundesweiten Ausrollung des Fingerabdruckscans.
Wann: 3. November 2026, 10 Uhr
Wo: Haupteingang zum Wiener Westbahnhof (Europaplatz 2, 1150 Wien)
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.
Hinweis: Eine Tonangel ist erforderlich.
Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/jx55mvhf
Rückfragen & Kontakt
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Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
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[email protected]
https://www.bmi.gv.at
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