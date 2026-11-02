  • 02.11.2026, 09:30:03
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  • OTS0039

MCI Forschung liefert Impulse für Demokratieförderung in Grenzregionen

MCI Forschungszentrum analysiert demokratische Teilhabe im Landkreis Garmisch-Partenkirchen | Erkenntnisse auch für Tiroler Gemeinden relevant

Projektteam CSHI
Innsbruck (OTS) - 

Wie lässt sich demokratische Teilhabe auf regionaler Ebene stärken? Dieser Frage widmete sich das Center for Social & Health Innovation (CSHI) am MCI | Die Unternehmerische Hochschule® im Rahmen des Forschungsprojekts ASURED. Im Auftrag der Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Garmisch-Partenkirchen führte das Innsbrucker Forschungszentrum eine umfassende Situations- und Ressourcenanalyse durch. Die Ergebnisse liefern wichtige Erkenntnisse für die Demokratieförderung, die auch für Tiroler Gemeinden und alpine Regionen von Bedeutung sind.

Im Rahmen der Studie wurden Straßengespräche, Expert:innen-Interviews, Jugendformate und Workshops durchgeführt. Auch Studierende des MCI Bachelorstudiengangs Sozial-, Gesundheits- und Public Management waren aktiv in die Forschungsarbeit eingebunden.

Demokratische Teilhabe gezielt stärken

Die Ergebnisse zeigen eine grundsätzlich stabile demokratische Verankerung in der Region, zugleich aber deutlichen Handlungsbedarf bei Beteiligungsmöglichkeiten, insbesondere für junge Menschen. Gesellschaftliche Polarisierung, Desinformation sowie steigende Lebenshaltungskosten und knapper Wohnraum stellen zusätzliche Herausforderungen dar. Gleichzeitig bietet das bestehende Netzwerk aus Vereinen, Initiativen und engagierten Bürger großes Potenzial für eine stärkere demokratische Teilhabe.

„Demokratie ist nicht verhandelbar“, betont Larissa Kurt von der Koordinierungs- und Fachstelle der Partnerschaft für Demokratie unter Verweis auf den bisherigen stellvertretenden Landrat Dr. Michael Rapp. Die Studie liefert eine wissenschaftliche Grundlage, um bestehende Ressourcen besser zu vernetzen und niederschwellige Beteiligungsangebote gezielt weiterzuentwickeln.

Veranstaltung: The Future of Democracy and Europe

Anknüpfend an diese Fragestellungen lädt das MCI am 6. November 2026 von 09:00 bis 16:45 Uhr zur internationalen Veranstaltung „The Future of Democracy and Europe“ ein. Gemeinsam mit Bart Somers, Bürgermeister der belgischen Stadt Mechelen, Othmar Karas, Präsident des Europäischen Forums Alpbach, sowie Expert aus Politik, Wissenschaft und Praxis werden aktuelle Herausforderungen rund um Demokratie, Sicherheit und gesellschaftlichen Zusammenhalt diskutiert.

Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt. Anmeldungen sind bis 3. November 2026 unter [email protected] möglich.

Weitere Informationen

Veranstaltung: The Future of Democracy and Europe

Anknüpfend an diese Fragestellungen lädt das MCI am 6. November 2026 von 09:00 bis 16:45 Uhr zur internationalen Veranstaltung „The Future of Democracy and Europe“ ein. Gemeinsam mit Bart Somers, Bürgermeister der belgischen Stadt Mechelen, Othmar Karas, Präsident des Europäischen Forums Alpbach, sowie Expert aus Politik, Wissenschaft und Praxis werden aktuelle Herausforderungen rund um Demokratie, Sicherheit und gesellschaftlichen Zusammenhalt diskutiert.
Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt. Anmeldungen sind bis 3. November 2026 unter [email protected] möglich.

Datum: 06.11.2026, 09:00 Uhr - 06.11.2026, 16:45 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: MCI I Die Unternehmerische Hochschule

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Rückfragen & Kontakt

Center for Social & Health Innovation
Prof. Dr. Lukas Kerschbaumer
Telefon: +43 512 2070-3711
E-Mail: [email protected]

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[Freitag, 06.11.2026, 09:00]

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