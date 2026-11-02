KURIER ROMY Branchenpreise 2026: Die Besten hinter den Kulissen stehen am 25. November im Rampenlicht

Wien/Kitzbühel (OTS) -

Die Vorbereitungen für die KURIER ROMY Feierlichkeiten in Kitzbühel laufen auf Hochtouren: Den Auftakt bildet am 25. November im Filmtheater Kitzbühel die Verleihung der KURIER ROMY Branchenpreise. In neun Kategorien rücken sie jene Filmschaffenden und Talente ins Rampenlicht, deren Arbeit maßgeblich dazu beiträgt, dass aus Ideen bewegende Geschichten und aus Drehbüchern preisgekrönte Produktionen werden. Ausgezeichnet werden herausragende Leistungen in den Bereichen Film, Serie, Dokumentation, Regie, Buch, Kamera und Produktion sowie vielversprechende weibliche und männliche Nachwuchstalente.

Die Nominierten spiegeln die Vielfalt und Qualität der deutschsprachigen Film- und Fernsehlandschaft wider. Im Rennen um die Auszeichnungen stehen namhafte Produktionen ebenso wie neue Formate und außergewöhnliche filmische Handschriften.

„Film und Fernsehen sind Teamleistungen“

Georg Leyrer, Ressortleiter Kultur und Medien des KURIER und Vorsitzender der KURIER ROMY-Jury betont die Bedeutung der Branchenpreise für die gesamte Film- und Fernsehbranche: „Film und Fernsehen sind immer Teamleistungen. Was das Publikum auf der Leinwand oder am Bildschirm erlebt, ist das Ergebnis der Kreativität, des Könnens und des Zusammenspiels vieler Menschen vor und hinter der Kamera. Die KURIER ROMY Branchenpreise machen diese Leistungen sichtbar und geben jenen eine Bühne, die mit ihrer Arbeit die Qualität und Vielfalt unserer Film- und Fernsehlandschaft prägen. Die diesjährigen Nominierungen zeigen eindrucksvoll, wie facettenreich und mutig das Filmschaffen im deutschsprachigen Raum ist.“

Kooperation mit dem Filmfestival Kitzbühel

Das KURIER ROMY Branchenfest findet in Kooperation mit dem Filmfestival Kitzbühel statt. Die Filme des Festivals vom 24. bis 28.11. werden – wie bereits im Vorjahr – im Rahmen des KURIER Branchenfestes ausgezeichnet. Filmfestivaldirektor Markus Mörth: „Wir freuen uns sehr, das zweite Mal den Vorhang für die erfolgreiche Partnerschaft mit der KURIER ROMY zu heben. Das KURIER Branchenfest bietet den ausgezeichneten Filmschaffenden einen würdigen Rahmen und schafft zugleich Raum für Begegnungen, neue Impulse und nachhaltige Vernetzung. Gemeinsam rücken wir die Vielfalt und Qualität des österreichischen und internationalen Films noch stärker ins Rampenlicht.“

KURIER ROMY Branchenpreise: Neun Kategorien, viele Perspektiven

Die Auszeichnungen umfassen die Kategorien Bester Film, Beste Produktion, Beste Serie, Beste Dokumentation, Beste Regie, Bestes Buch, Beste Kamera sowie Entdeckung weiblich und Entdeckung männlich.

In der Kategorie Bester Film sind Everytime, Die Nichte des Polizisten, Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke und Frankfurt Tatort: Dunkelheit nominiert. Bei der Besten Produktion reicht das Feld von Gentle Monster und Hundertdreizehn über Rose und Die Blutgräfin bis zu Vier minus drei und Monster Mia.

Um den Preis für die Beste Serie rittern Unfamiliar, 2Hot2Drive, Etty und Kommissar Rex. In der Kategorie Beste Dokumentation stehen Was haben wir gelacht, Nöstlinger – Sowieso und überhaupt, The Sounds of Vienna – Weltmusikstadt Wien, Atmosphere, Stoff – Ein Spitzengeschäft und DOK 1 – Drei Wochen Handy-Entzug: Das Experiment zur Wahl.

Die Kategorie Beste Regie versammelt mit Markus Schleinzer (Rose), Sandra Wollner (Everytime), Valeska Grisebach (Das geträumte Abenteuer), Mascha Schilinski (In die Sonne schauen), Kurdwin Ayub (2Hot2Drive) und Johanna Moder (Mother’s Baby) sechs unterschiedliche filmische Handschriften.

Für das Beste Buch sind Rosalie Thomass (Lügen über meine Mutter), Senad Halilbašić, Stefan Schaller und Erol Yesilkaya (Frankfurt Tatort: Dunkelheit), Arndt Stüwe (Hundertdreizehn) sowie Sandra Wollner (Everytime) nominiert.

In der Kategorie Beste Kamera stehen Judith Kaufmann für Gentle Monster, Simone Hart für Wenn du Angst hast, nimmst du dein Herz in den Mund und lächelst, Robert Oberrainer für Mother’s Baby und Eva Testor für Landkrimi: Tod in Tirol zur Wahl.

Ein besonderes Augenmerk gilt dem Nachwuchs: In den Kategorien Entdeckung weiblich und Entdeckung männlich werden junge Talente ausgezeichnet, die mit ihren Leistungen auf sich aufmerksam gemacht haben. Nominiert sind Emilia Warenski, Allegra Tinnefeld, Luzia Oppermann und Elif Duygu sowie Nils Arztmann, Leopold Pallua, Johannes Hegemann und Eren M. Güvercin.