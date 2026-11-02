WienTourismus Japan Kampagne „Vienna Tokusen“ präsentiert ‚Wien als Kulturgenuss‘

Wien (OTS) -

„Tokusen“ bedeutet „besondere Auswahl“ und vermittelt am japanischen Markt Wien als Auslese besonderer kultureller Erlebnisse. Der Stephansdom, der Goldene Saal im Musikverein, das Kunsthistorische Museum Wien, Klimts „Der Kuss“ im Oberen Belvedere, und die Diamantsterne von Kaiserin Sisi laden in einzelnen Video-Formaten zum Kennenlernen von Wien ein und setzen dabei die Elemente kulinarisch in Szene: Wien tritt als Connaisseur ganz im Motto des aktuellen Themenjahres „Vienna Bites: Küche, Kultur, Charakter“ auf.

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Mit der Kampagne „Vienna Tokusen“ positioniert sich WienTourismus mit dem Kreativ-Konzept von Jung von Matt DONAU am japanischen Markt als Destination mit einer erlesenen Auswahl kultureller Erlebnisse. Der japanische Begriff „Tokusen“ steht für „besondere Auswahl“ und bringt den kuratierten Ansatz der Kampagne auf den Punkt. Auftakt der Bewerbung ist der 3. November, der nationale Feiertag „Tag der Kultur“ (Bunka no Hi).

Barbara Novak, Vizebürgermeisterin und Stadträtin für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Digitales

„Wien setzt im Tourismus auf Qualität statt Quantität, auf gezielte Steuerung und Schutz öffentlicher Räume. So schaffen wir wirtschaftliche Impulse für den Tourismusstandort Wien und sichern die hohe Lebensqualität in unserer Stadt. Die Kampagne ‚Vienna Tokusen‘ bringt diesen Wiener Weg auf den Punkt. Sie lädt japanische Gäste ein, Wien über seine besondere Auswahl an Kultur, Kulinarik und imperialem Erbe kennenzulernen. Und wer diesen Wiener Kulturgenuss entdeckt, bekommt garantiert Geschmack auf mehr.“

Was die Japaner:innen an Wien begeistert

Norbert Kettner, CEO des WienTourismus

„Der japanische Markt ist für WienTourismus ein bedeutender Fernmarkt. Die Gäste geben überdurchschnittlich viel in der Destination aus, nächtigen vor allem im 4* und 5* Segment und bleiben relativ lang in der Destination. Darüber hinaus sind die Japaner:innen sehr kulturaffin und möchten möglichst viel in der Destination erleben. Vor allem Opern- und Konzertbesuche sind sehr beliebt. Die Kampagne bezieht natürlich auch die so wichtigen Direktflug-Verbindungen von Tokio nach Wien von Austrian Airlines und All Nippon Airways (ANA) ein. Die aktuelle geopolitische Lage beeinflusst unsere Marktstrategie. Deshalb konzentrieren wir uns auf Wachstumsmärkte wie Japan mit 11,3 % mehr Ankünften und 9,8 % mehr Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahr."

Der Aufbau der Kampagne

Als reichweitenstärkste Videoplattform in Japan bietet YouTube die ideale Bühne, um kulturelle Inhalte zielgruppengerecht zu vermitteln. Eine eigens entwickelte Videoserie lädt dazu ein, Wien und seine kulturellen Besonderheiten aus einer neuen Perspektive zu entdecken. Die Serie setzt bei der Aktivierung der Zielgruppe auf YouTube Shorts – kurze, vertikale Videos, die jeweils ein Highlight der Stadt in den Mittelpunkt stellen. Die einzelnen Ausschnitte motivieren dazu, mehr über die vorgestellten Inhalte zu erfahren sowie weitere Videos innerhalb der thematisch gebündelten Playlist anzusehen. Ergänzend kommen In-Feed-Formate zum Einsatz. So verbindet die Kampagne einen aufmerksamkeitsstarken Videoansatz mit gezielten Performance-Maßnahmen, die das Interesse der Zielgruppe in konkrete weitere Schritte überführen.

In dieser YouTube Serie führt „Vienna Tokusen“ durch die ideale Wien Reise und erzählt davon, welche Highlights nicht verpasst werden sollten. Die Kampagne läuft in Tokio im Zeitraum vom 03. November bis zum 31. Dezember 2026. Die Videos führen auf die Webseite tokusen.wien.info – welche auf Deutsch, Englisch und Japanisch verfügbar ist – und wo im Anschluss weiter gustiert werden kann und eine intensivere Beschäftigung mit den Inhalten geboten wird.

Der ideale Zeitpunkt für die Kampagne

Im japanischen Kulturkreis gilt der Herbst als die angenehmste Zeit des Jahres, da die drückende Sommerhitze nachlässt. Das kühlere Wetter lädt die Menschen dazu ein, Aktivitäten zu planen und sich der in Japan traditionellen geistigen Entfaltung zu widmen. Darunter fallen Ereignisse wie der Herbst der Kultur oder der Kunst (Bunka no Aki) – die Hauptsaison für Museumsbesuche, Kunstausstellungen, Theatergänge und Konzerte. Der nationale Feiertag „Tag der Kultur“ (Bunka no Hi) am 3. November fällt ebenso in diese Jahreszeit. Damit ist das der perfekte Zeitpunkt für WienTourismus, die Besonderheiten, Eleganz und die Einzigartigkeit der Destination Wien am japanischen Markt zu bewerben.

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