Klaus Schwarz baut Österreich-Geschäft von ESTEVE aus

Wien (OTS) -

Der gebürtige Niederösterreicher leitet als Managing Director die Geschäfte des Spezialpharmaunternehmens ESTEVE in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit dem Aufbau einer eigenen Niederlassung in Wien stärkt das international tätige Familienunternehmen mit Hauptsitz in Barcelona seine Präsenz in Österreich.

Klaus Schwarz verfügt über rund 20 Jahre Erfahrung in der internationalen Pharmabranche. Seit 2021 ist der gebürtige Perchtoldsdorfer Geschäftsführer der Esteve Pharmaceuticals GmbH in Deutschland, seit rund eineinhalb Jahren verantwortet er auch Österreich und die Schweiz. Als Managing Director DACH steuert er die strategische Weiterentwicklung und Positionierung des Unternehmens im Bereich Spezialmedizin.

Internationale Karriere

Vor seinem Wechsel zu ESTEVE war Schwarz für international agierende Pharmaunternehmen wie Takeda, Shire, Baxalta, Baxter und Nutricia Medical Nutrition tätig. Seine berufliche Laufbahn führte ihn in verschiedene europäische Märkte sowie in den Nahen Osten und nach Afrika. Dabei übernahm er zunehmend strategische Führungs- und Managementfunktionen.

Zu seinen Kernkompetenzen zählen Unternehmensstrategie, Ergebnisverantwortung, die Einführung neuer Therapien sowie die Weiterentwicklung und Integration von Geschäftsbereichen. Dabei verbindet Schwarz unternehmerische Ergebnisorientierung mit einer modernen, werteorientierten Führungskultur. Branchenschwerpunkte seiner Laufbahn bringt er insbesondere in den komplexen Erkrankungen, einschließlich seltener Erkrankungen, und Onkologie mit.

Österreich-Expansion von ESTEVE

„Mit der eigenen Präsenz in Österreich wollen wir näher an unsere Partner im Gesundheitswesen und an die Menschen mit komplexen Erkrankungen rücken“, erklärt Schwarz. „Gerade für ein spezialisiertes Unternehmen ist es entscheidend, agil zu bleiben und gleichzeitig nah an seinen Stakeholdern zu sein.“

Bei ESTEVE setzt Schwarz auf ein fokussiertes Portfolio, wissenschaftliche Expertise und den engen Austausch mit medizinischen Fachkreisen. Mit dem Aufbau einer eigenen Niederlassung in Österreich soll die Zusammenarbeit mit Ärzt:innen und Kliniken dauerhaft intensiviert und die lokale Präsenz des Unternehmens gestärkt werden.

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