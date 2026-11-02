- 02.11.2026, 09:01:07
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AVISO: Einladung zum Spirit of Carnival
Der Bund Österreichischer Faschingsgilden ladet Sie herzlich zum Faschingsauftakt, dem "Narrenwecken 2026" ein.
Am 07.11.2026 wird es in der Lugner City mit dem Spirit of Carnival besonders bunt: Die Narren läuten an diesem Tag die bevorstehende Faschingssaison 2026/27 mit einem gebührenden Fest ein.
Programmhighlights im Überblick:
- Älteste Faschingsgilde Wiens: 140 Jahre Narrenzentrum Ober St. Veit
- Proklamation der Landeshärrin Wien & des Landesnarren d. Stmk.
- Zahlreiche Faschingsgilden aus ganz Österreich
- Fanfarenzug, Schalmeienzug, Batala Austria u. v. m.
Wir laden Vertreter/innen der Medien sehr herzlich dazu ein.
Wann: 07.11.2026, 14 Uhr
Wo: Lugner City, Gablenzgasse 11, 1150 Wien (Hauptbühne)
Ihre Gesprächspartner
- Brigitte KREMINGER, BÖF Bundespräsidentin
- Gerhard UMMENBERGER, BÖF Generalsekretär
Sie haben bei diesem Termin die Möglichkeit sowohl für Video, Foto als auch für Audioaufnahmen.
Rückfragen & Kontakt
BÖF Bund Österreichischer Faschingsgilden
Pressesprecher Martin Stadlmann
Telefon: 0664/5056115
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.boef.at
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