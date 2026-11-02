AVISO: Einladung zum Spirit of Carnival

Wien (OTS) -

Am 07.11.2026 wird es in der Lugner City mit dem Spirit of Carnival besonders bunt: Die Narren läuten an diesem Tag die bevorstehende Faschingssaison 2026/27 mit einem gebührenden Fest ein.

Programmhighlights im Überblick:

Älteste Faschingsgilde Wiens: 140 Jahre Narrenzentrum Ober St. Veit

Proklamation der Landeshärrin Wien & des Landesnarren d. Stmk.

Zahlreiche Faschingsgilden aus ganz Österreich

Fanfarenzug, Schalmeienzug, Batala Austria u. v. m.

Wir laden Vertreter/innen der Medien sehr herzlich dazu ein.

Wann: 07.11.2026, 14 Uhr

Wo: Lugner City, Gablenzgasse 11, 1150 Wien (Hauptbühne)

Ihre Gesprächspartner

- Brigitte KREMINGER, BÖF Bundespräsidentin

- Gerhard UMMENBERGER, BÖF Generalsekretär

Sie haben bei diesem Termin die Möglichkeit sowohl für Video, Foto als auch für Audioaufnahmen.