Heinz Freunschlag wird Associate Partner bei POLICON

Wien (OTS) -

Die Wiener Politik- und Kommunikationsberatungsagentur POLICON gewinnt mit Mag. Heinz Freunschlag zum 01. Oktober 2026 einen erfahrenen Top-Manager als Associate Partner. Der 44-jährige Betriebswirt war zuletzt von 2019 bis 2025 Mitglied des Vorstandes der ÖBB-Personenverkehr AG, Österreichs größtem Mobilitätsdienstleister, und verantwortete dort die Ressorts Finanzen, Personal, Recht und IT. In dieser Funktion steuerte er ein umfassendes Transformationsprogramm, sowie das Beteiligungsmanagement mehrerer Tochtergesellschaften. Zudem war er in den Aufsichtsräten der Österreichischen Postbus AG und weiterer Konzerngesellschaften tätig.

„Mit Heinz Freunschlag holen wir einen Partner und strategischen Berater an Bord, der selbst auf Vorstandsebene Verantwortung getragen hat. Seine Erfahrung in Finanzen, Personal, IT und Strategie, seine Kompetenz in Sanierungs- und Transformationsprozessen sowie seine Vertrautheit mit den Märkten Zentral- und Osteuropas ergänzen unser Beratungsangebot an der Schnittstelle von Politik und Wirtschaft ideal“, so POLICON-Geschäftsführer Christoph Pöchinger.

Vertiefung des Beratungsangebots im Bereich Change Communication

Freunschlag verfügt über mehr als 15 Jahre Führungserfahrung in Transport und Logistik, im Handel sowie im öffentlichen Bereich. Bei der REWE International AG leitete er die Strategie für das Vollsortiment Österreich und verantwortete die strategische Neuausrichtung der Drogeriekette BIPA. Davor war er im Finanz- und Beteiligungsmanagement der Transdanubia Spedition für die Unternehmenssteuerung und die Beteiligungen in Osteuropa zuständig. Seine Laufbahn begann er bei der via donau sowie im ÖBB-Teilkonzern Infrastruktur.

Ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt auf Sanierung und Turnaround-Management: In Budapest führte er die Post-Merger-Integration und den Turnaround der Rail Cargo Hungaria. Freunschlag studierte Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien und absolvierte 2025 den Strategischen Führungslehrgang der Republik Österreich.

„Im staatsnahen Bereich gilt wie auch in der Privatwirtschaft: wer Unternehmen durch Umbrüche führt und strategische Ausrichtungen vornimmt, muss wirtschaftliche Kennzahlen ebenso verstehen wie politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Genau diese Verbindung möchte ich bei POLICON für unsere Kunden einbringen“, erklärt Heinz Freunschlag.

Über POLICON

Die POLICON Politik- und Kommunikationsberatungs GmbH ist eine österreichische Agentur mit Sitz in Wien, die sich auf strategische Beratung in den Bereichen Public Relations, Public Affairs und Media Relations spezialisiert hat. Sie bietet ihren Kunden Unterstützung bei der Formulierung und Durchsetzung von Interessen an den Schnittstellen zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.