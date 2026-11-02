NÖ Pflegelandkarte: Bereits 5.000 Aufrufe zum passenden Ausbildungsweg in der Pflege

St. Pölten (OTS) -

Zwei Wochen nach der Präsentation der NÖ Pflegelandkarte zeigt sich, wie wichtig eine zentrale und übersichtliche Orientierung für Menschen ist, die einen Beruf in der Pflege und Betreuung ergreifen möchten. 5.000 Aufrufe der Website unterstreichen die Bedeutung des neuen digitalen Angebots, das unterschiedliche Ausbildungswege, regionale Möglichkeiten und Förderungen auf einer Plattform bündelt. „5.000 Aufrufe zeigen, dass wir mit der NÖ Pflegelandkarte einen wichtigen Schritt setzen. Wir wollen Menschen den Zugang zu einer Ausbildung in der Pflege erleichtern und dafür sorgen, dass Interessierte rasch den für sie passenden Weg finden. Denn wir brauchen engagierte Menschen in der Pflege und Betreuung – und wir müssen ihnen den Einstieg so einfach wie möglich machen“, betont Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Unter www.pflegelandkarte-noe.at finden Interessierte gebündelte Informationen zu den vielfältigen Ausbildungs- und Einstiegsmöglichkeiten in Pflege- und Sozialbetreuungsberufen in Niederösterreich. Die Plattform richtet sich an Schülerinnen und Schüler ebenso wie an Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger, Quereinsteiger sowie Menschen, die nach einer beruflichen Pause neue Perspektiven suchen. Die digitale Landkarte zeigt, welche Ausbildungswege offenstehen, welche Voraussetzungen dafür notwendig sind und welche Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung bestehen. Auch Informationen zu finanziellen Unterstützungsangeboten wie der NÖ Pflegeausbildungsprämie und dem NÖ Bildungsscheck sind zentral abrufbar. Die mobil optimierte Website soll damit Orientierung schaffen und den Zugang zu den passenden Angeboten erleichtern.

Der Bedarf an qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Pflege und Betreuung wird angesichts der demografischen Entwicklung weiter an Bedeutung gewinnen. Niederösterreich setzt deshalb auf ein breites Maßnahmenpaket: von ausreichend Ausbildungsplätzen und finanziellen Unterstützungen über bessere Rahmenbedingungen bis hin zu neuen Betreuungsformen und Investitionen in die Pflegeinfrastruktur. Mit rund 2.300 Ausbildungsplätzen bietet Niederösterreich zahlreiche Möglichkeiten für den Einstieg in Pflege- und Sozialbetreuungsberufe. Die Pflegelandkarte macht diese Vielfalt sichtbar und hilft dabei, Interessierte und Ausbildungsanbieter zusammenzubringen. Ziel ist es, bestehende Hürden abzubauen, neue Zielgruppen anzusprechen und mehr Menschen für eine berufliche Zukunft in der Pflege zu gewinnen.

Die NÖ Pflegelandkarte wurde gemeinsam mit der Facultas Verlags- und Buchhandels AG entwickelt. Sie bündelt Informationen, die zuvor auf unterschiedlichen Plattformen und bei verschiedenen Trägern zu finden waren. Das Angebot soll laufend weiterentwickelt werden, damit Interessierte möglichst unkompliziert die für sie relevanten Informationen erhalten.

„Die Pflegelandkarte ist ein wichtiger Baustein in unseren Bemühungen, die Pflege in Niederösterreich für die Zukunft gut aufzustellen. Wir wollen Menschen für diesen sinnstiftenden Beruf gewinnen und ihnen zeigen, welche vielfältigen Möglichkeiten ihnen offenstehen. Je einfacher der Zugang zu Information und Ausbildung ist, desto besser können wir Interessierte auf ihrem Weg in die Pflege unterstützen“, so Teschl-Hofmeister.

Weitere Informationen unter www.pflegelandkarte-noe.at bzw. Büro LR Teschl-Hofmeister, Pressesprecher Dieter Kraus, Telefon: 02742/9005-12655, E-Mail: [email protected]