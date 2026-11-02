Mehr Streaming, mehr Vorteile: JOYN neu beim jö Bonus Club

Wien (OTS) -

Der jö Bonus Club erweitert sein Partnernetzwerk erstmals um einen Streaming-Anbieter und entwickelt damit sein Loyalty-Programm um den klassischen Retail-Bereich hinaus weiter. Mitglieder können doppelt sparen: Ab sofort können sie sich einen Preisvorteil auf das Premium-Abo JOYN+ sichern und zusätzlich Ös sammeln. Die Kooperation steht damit auch für eine Entwicklung, die Loyalty insgesamt prägt: Angebote und Vorteile verlagern sich zunehmend in weitere Bereiche des täglichen Lebens. JOYN ist bereits der vierte neue Partner des jö Bonus Clubs im laufenden Jahr.

„Und was schauen wir heute?“ Streaming, egal ob On-Demand oder Live-TV, gehört für viele Menschen inzwischen ganz selbstverständlich zum Alltag. Nun nimmt der jö Bonus Club mit JOYN erstmals einen Streaming-Anbieter in sein Partnernetzwerk auf.

Damit erweitert jö sein Angebot mit der größten österreichischen Streaming-Plattform um einen Bereich, der für viele Menschen längst zum Tagesablauf gehört: JOYN ist die österreichische Streamingplattform Nummer eins bei den unter 50-Jährigen. Auch bei der jungen Nutzerschaft erfreut sich JOYN großer Beliebtheit – jede:r zweite unter 30-Jährige nutzt die kostenlose Streaming-Plattform.

Die neue Partnerschaft ermöglicht den 4,7 Millionen jö Mitgliedern erstmals, auch beim Streaming Bonuspunkte zu sammeln und diese bei allen jö Partnern einzulösen.

Loyalty geht über den Einkauf hinaus

Mit JOYN erweitert der jö Bonus Club sein Partnernetzwerk erstmals um den Bereich Entertainment und setzt damit seinen Weg in Lebensbereiche jenseits des klassischen Einkaufs- und Konsumbereichs fort. Diese Entwicklung zeigt sich bereits in der Zusammensetzung des Partnernetzwerks: Neben Lebensmitteln, Drogerie und Tankstellen gehören heute auch Reisen, Sport, Banking und Gesundheit zum Ökosystem des jö Bonus Clubs.

Was sich daran ablesen lässt: Loyalty verändert sich. Kundenbindungsprogramme begleiten Menschen heute nicht mehr nur beim Einkauf, sondern zunehmend auch in anderen Situationen des täglichen Lebens.

„Unser Anspruch ist es, Menschen dort zu begleiten, wo ihr Alltag stattfindet. Dafür muss sich auch Loyalty weiterentwickeln. Es geht für uns nicht darum, möglichst viele Partner zu versammeln, sondern ein Ökosystem zu schaffen, das unterschiedliche Lebensbereiche abbildet. Streaming gehört heute ganz selbstverständlich zum Leben dazu und mit JOYN erweitern wir unser Angebot um eine Kategorie, die dieser Entwicklung entspricht“, sagen Alexander Merklein und Nikolai Scheurecker, Geschäftsführer des jö Bonus Clubs.

JOYN ist nach FORSTINGER, Raiffeisen Niederösterreich und BIOGENA bereits der vierte neue Partner im laufenden Jahr. Insgesamt zählt der jö Bonus Club mittlerweile 18 Partner.

Zwei österreichische Marken mit Fokus auf den Alltag der Menschen

Die neue Partnerschaft bringt zudem zwei Unternehmen zusammen, die stark in Österreich verankert sind. Als eine der beliebtesten österreichischen Streaming-Plattformen zeichnet sich JOYN vor allem durch seine Content-Vielfalt aus Unterhaltung, Infotainment sowie News aus und bietet insbesondere Inhalten aus Österreich für Österreich eine große Bühne.

Ob Lieblingsserie, großer Live-Moment oder die Nachrichten des Tages: JOYN bringt Entertainment und Information unkompliziert auf die Bildschirme. Österreichische Originale treffen auf internationale Highlights. Die User:innen erwartet ein breites Programm mit nationalen und internationalen Highlights aus über 150 Live-TV-Sendern, mehr als 70 On-Demand-Mediatheken und vielem mehr, das kostenlos auf allen Geräten verfügbar ist. JOYN+ ergänzt mit zusätzlichen Inhalten und Funktionen als optionales Upgrade das umfangreiche, dauerhaft kostenlose Streaming-Angebot von JOYN. Genau hier setzt die neue Partnerschaft mit dem jö Bonus Club an.

Fabian Knauseder-Wöhrer, Geschäftsleitung JOYN Österreich: „Wir wollen gutes Streaming für möglichst viele Menschen einfach zugänglich machen. Mit jö haben wir dafür einen starken Partner aus Österreich an unserer Seite. Gemeinsam machen wir unser Premium-Abo JOYN+ noch attraktiver: jö Mitglieder sparen beim Abonnement und sammeln gleichzeitig Ös. Unser großes kostenloses JOYN-Angebot bleibt dabei selbstverständlich für alle erhalten.”

Streaming-Vorteile für jö Mitglieder

jö Mitglieder haben ab sofort die Möglichkeit, günstiger auf JOYN+ upzugraden. Die optionale Erweiterung JOYN+ bietet zusätzliche Inhalte, ausgewählte Formate bereits sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung, weniger Werbeunterbrechungen und eine Downloadfunktion für unterwegs.

Die 4,7 Millionen jö Mitglieder können sich über die Bonuswelt auf joe-club.at/bonuswelt gegen 200 Ös einen Gutscheincode sichern und JOYN+ mit 25 Prozent Preisvorteil abonnieren: Das Monatsabo kostet für die ersten sechs Monate 6,74 statt 8,99 Euro pro Monat. Beim Jahresabo gilt der Rabatt über die gesamte zwölfmonatige Laufzeit – der Preis beträgt damit 5,24 statt 6,99 Euro pro Monat. Zusätzlich erhalten Mitglieder für jeden vollständig bezahlten Abo-Monat 50 Ös. Diese Bonuspunkte können bei allen jö Partnern eingelöst werden.