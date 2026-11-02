EUFEA: Europäischer Rettungsdienst-Dachverband in Wien gegründet

Wien (OTS) -

Wie der Rettungsdienst organisiert ist, unterscheidet sich in Europa erheblich. Ausbildung, berufliche Kompetenzen und Ausstattung variieren von Land zu Land. Um die Zusammenarbeit zu stärken und gemeinsame Qualitätsstandards zu fördern, haben Fach- und Berufsverbände aus zehn europäischen Ländern am 30.10.2026 in Wien die Gründungsveranstaltung der European Federation of Prehospital Emergency Associations (EUFEA) abgehalten. Der neue Dachverband mit Sitz in Österreich vertritt die Interessen von Sanitäter:innen und Rettungsdienst-Fachpersonal auf europäischer Ebene.

„Für Menschen in einem medizinischen Notfall sind Ländergrenzen irrelevant. Es geht darum, Hilfe dort zu leisten, wo sie gebraucht wird. Dazu gehören gut ausgebildetes Fachpersonal und gemeinsame Standards“, sagt Gründungspräsident Clemens Kaltenberger vom Bundesverband Rettungsdienst Österreich.

EUFEA setzt sich für gemeinsame europäische Ausbildungs- und Qualitätsstandards im Rettungsdienst ein. Weitere Schwerpunkte sind die Erarbeitung einer Europäischen Patient:innen-Charta und ein Austauschprogramm, das Rettungsdienst-Fachpersonal Einblicke in die Arbeit anderer Länder ermöglicht und den internationalen Wissenstransfer fördern soll.

An der Gründungsveranstaltung waren Verbände aus Österreich, Deutschland, der Schweiz, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Italien, Nordmazedonien, Slowenien und Ungarn vertreten. EUFEA steht weiteren Verbänden offen und will ihr Netzwerk auf ganz Europa ausweiten. Neben Präsident Clemens Kaltenberger (Österreich) bilden Frank Flake (Deutschland) und Igor Crnc (Slowenien) als Vizepräsidenten die Verbandsspitze.

Weitere Informationen: www.eufea.org