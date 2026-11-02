Erfolgreiche Saisonbilanz der GARTEN TULLN

St. Pölten (OTS) -

Mit 31. Oktober ging gestern, Samstag, die Saison 2026 auf der GARTEN TULLN zu Ende. Die „Natur im Garten“ Erlebniswelt blickt auf ein weiteres erfolgreiches Jahr mit vielfältigen Gartenerlebnissen, gärtnerischen Inspirationen und einem abwechslungsreichen Veranstaltungsprogramm zurück. Insgesamt haben in dieser Saison 234.000 Menschen DIE GARTEN TULLN besucht.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „DIE GARTEN TULLN ist ein wichtiger Botschafter Niederösterreichs und unserer NÖ Umweltbewegung ‚Natur im Garten‘. Als beliebtes Ausflugsziel für Familien und Garteninteressierte verbindet sie Erholung mit wertvollen Impulsen für die Gestaltung unserer eigenen Gärten und Grünräume. 234.000 Besucherinnen und Besucher in dieser Saison sind ein erfreuliches Ergebnis und zeigen deutlich, dass das Zusammenwirken von ökologischer Gestaltung, Gartenerlebnis und Wissensvermittlung funktioniert und als solches dazu beiträgt, in Niederösterreich die beste Zukunft für unsere Kinder zu gestalten.“

Die Besucherinnen und Besucher erwartete auch 2026 ein abwechslungsreiches Angebot. Neben den 70 ökologisch gestalteten und gepflegten Mustergärten, dem 30 Meter hohen Baumwipfelweg und dem größten Abenteuer- und Naturspielplatz Niederösterreichs luden auch zahlreiche Veranstaltungen dazu ein, DIE GARTEN TULLN aus unterschiedlichen Perspektiven zu entdecken – vom Frühlingsmarkt mit rund 2.000 Besucherinnen und Besuchern über die monatlichen Kindernachmittage bis hin zum Herbstfest als krönenden Abschluss, das ebenfalls über 2.000 Besucherinnen und Besucher anlockte und den besucherstärksten Tag der Saison darstellte.

Neben dem Gartenerlebnis nahm einmal mehr die Vermittlung von Wissen einen wichtigen Stellenwert ein. Mit Führungen, Workshops und ökopädagogischen Programmen bot DIE GARTEN TULLN auch in dieser Saison unterschiedliche Möglichkeiten, sich mit Gartengestaltung, Pflanzenvielfalt und ökologischen Zusammenhängen auseinanderzusetzen. So nutzten über 4.400 Kinder und Jugendliche im vergangenen Schuljahr die Bildungsangebote der GARTEN TULLN, darüber hinaus nahmen 150 Kinder an den neuen Feriencamps in Zusammenarbeit mit „ferien4kids“ teil.

DIE GARTEN TULLN Geschäftsführer Franz Gruber: „Unser Ziel ist es, Menschen jeden Alters für zeitgemäßes Gärtnern und Artenvielfalt zu begeistern. Wir geben ihnen konkrete Ideen mit, die sie in ihrem Umfeld umsetzen können. Die Rückmeldungen unserer Gäste und die Nachfrage nach unseren Angeboten zeigen, wie vielfältig sie DIE GARTEN TULLN erleben. Mein Dank gilt an dieser Stelle dem gesamten hochmotivierten Team und allen Partnerinnen und Partnern, die diese Saison mit ihrem Engagement zu einem Erfolg gemacht haben.“

Seit der Eröffnung im Jahr 2008 haben insgesamt über 4,4 Millionen Menschen DIE GARTEN TULLN besucht. Nach einer Winterpause öffnet die „Natur im Garten“ Erlebniswelt am 27. März 2027 wieder ihre Gartentore. Saisonkarten für das Jahr 2027 sind ab sofort auf www.diegartentulln.at erhältlich.

Weitere Informationen: Natur im Garten, Pressesprecherin Carina Pürer, Telefon: 0676 848 790 737, E-Mail: [email protected]