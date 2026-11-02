  • 02.11.2026, 08:31:33
  • /
  • OTS0015

FPÖ-Landbauer: Sachleistungskarte wirkt! 75 Prozent weniger Asylwerber

Asylstandort in Niederösterreich wird zunehmend unattraktiv

Sankt Pölten (OTS) - 

„Die Sachleistungskarte zeigt ihre Wirkung. Der Asylstandort NÖ wird immer unattraktiver. Genau das war unser Ziel“, sagt FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer. Knapp 2,5 Jahre nach der Umstellung von Bargeld auf Sachleistungen ist die Zahl der Asylwerber dramatisch zurückgegangen. „Heute sind in Niederösterreich um 75,4 Prozent weniger Asylwerber in der Grundversorgung und das ist gut so. Wer nach Niederösterreich kommt, um Geld zu kassieren, ist bei uns falsch“, so Landbauer.

„Ich habe immer gesagt, dass die Politik in einem ersten Schritt die Magnetwirkung abstellen muss. Viele suchen sich Österreich als Wunschdestination aus, weil es bei uns die besten Sozialleistungen gibt. Das sind keine Flüchtlinge, das sind Sozialhilfesuchende. Damit muss Schluss sein. Die Aufgabe der Politik ist es, die eigene Bevölkerung zu schützen und nicht das Sozialamt für illegale Massenzuwanderer zu spielen. Die Bundesregierung hat das bis heute noch nicht verstanden“, sagt Landbauer.

Die FPÖ wird ihren konsequenten „Niederösterreich-Zuerst“ Kurs fortsetzen. „Mit der zusätzlichen Meldepflicht gegen Asylmissbrauch, dem Integrationskodex und den neuen Verhaltensregeln für Asylwerber ziehen wir die Schrauben in Sachen Asyl noch enger. Das haben wir unseren Wählern versprochen. Diesen neuen Weg werden wir geradlinig weitergehen“, schließt Landbauer.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Klub im NÖ Landtag

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright