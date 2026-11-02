Doppel-Gold für zwei Unternehmen aus dem Softwarepark Hagenberg

Hagenberg im Mühlkreis (OTS) -

Großer Jubel in Hagenberg: Die RISC Software GmbH und die SIWA Online GmbH, beide im Softwarepark Hagenberg zuhause, durften sich am 22. Oktober 2026 über Gold beim Best Business Award (BBA) freuen. Bei der festlichen Preisgala in Waldkirchen (D) nahmen sie ihre Siegel entgegen, die RISC Software GmbH in der Kategorie der Unternehmen mit 31 bis 149 Mitarbeiter*innen, die Digitalagentur SIWA Online GmbH in der Kategorie bis 30 Mitarbeiter*innen.

Der BBA ist einer der ältesten Preise für nachhaltige Unternehmensführung in Europa und wurde heuer zum 26. Mal vergeben. Das Besondere daran: Eine ehrenamtliche Jury aus Unternehmerinnen, Führungskräften und Wissenschaftlerinnen besucht die Unternehmen vor Ort und schaut genau hin, wie dort gearbeitet, geführt und zusammengehalten wird. Die Preisträger*innen dürfen das Siegel drei Jahre lang tragen.

„ Wir sind unglaublich stolz. Hinter diesem Gold stecken die Menschen bei der RISC Software GmbH, ihr Engagement und die Art, wie wir miteinander arbeiten. Dass eine erfahrene Jury genau das sieht und würdigt, freut uns sehr “, sagt DI Wolfgang Freiseisen, Geschäftsführer der RISC Software GmbH.

„ Für uns als Team ist das ein echtes Highlight. Wir haben uns bewusst dieser Bewertung gestellt und viel aus dem Austausch mitgenommen. Dass es am Ende Gold geworden ist, macht uns einfach glücklich “, freut sich Matthias Zwittag, Geschäftsführer der SIWA Online GmbH.

Über die RISC Software GmbH

Die RISC Software GmbH ist seit über 30 Jahren führend in der angewandten Forschung und Produktentwicklung. Als außeruniversitäre Forschungseinrichtung entwickelt das Unternehmen innovative Softwarelösungen in Bereichen wie KI, digitale Zwillinge, Simulation und Optimierung, von der Grundlagenforschung bis zur praxisnahen Anwendung. RISC Software begleitet Organisationen in Industrie und Medizin erfolgreich auf ihrem digitalen Weg.

Ein besonderer Fokus liegt auf der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Mitarbeiter*innen, durch gezielte Weiterbildung, interdisziplinären Austausch und enge Kooperationen mit der Wissenschaft.

RISC HAGENBERG. PIONEER NOW.

Über die SIWA Online GmbH

Die SIWA Online GmbH entwickelt seit 25 Jahren individuelle digitale Lösungen in den Bereichen E-Commerce, Webentwicklung und Prozessdigitalisierung. Das Unternehmen mit Sitz in Oberösterreich unterstützt nationale und internationale Kund*innen bei der digitalen Transformation von maßgeschneiderten Onlineplattformen bis hin zu integrierten Datenmanagementlösungen.