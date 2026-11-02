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Kulturen und Technologien
Die Bestrafung der Innovationen
Bestrafung für Innovationen: weil die Verwaltungen, die Politik ihre Honorare, ihre Machtposition nicht rechtfertigen können. Kostenloser Download III. Hyper Book: Sprachen, Literaturen, Künste, Wissenschaft, Forschung, Demokratie und neue Technologien. INST Verlag 2026.
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Wiss.Dir.Dr. Herbert Arlt
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