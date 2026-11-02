3SI Weihnachtsaktion: 50% weniger Maklerprovision beim Wohnungskauf

Wien (OTS) -

Bei der 3SI Immogroup beginnt die Weihnachtszeit dieses Jahr bereits im November: Mit einer besonderen Weihnachtsaktion bietet das Wiener Familienunternehmen Immobilieninteressenten die Möglichkeit, beim Kauf ausgewählter Eigentumswohnungen deutlich zu sparen. Von 1. November bis einschließlich 31. Dezember 2026 reduziert die 3SI die Käuferprovision um 50 Prozent.

Mit der 3SI Weihnachtsaktion möchte das Unternehmen Kaufinteressenten finanziell entlasten und zusätzliche Anreize für den Erwerb von Wohneigentum schaffen, denn gerade Nebenkosten gewinnen beim Immobilienerwerb zunehmend an Bedeutung.

„ Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden ist nach wie vor groß. Gleichzeitig achten Käufer heute stärker auf die Gesamtkosten einer Immobilie. Mit unserer Weihnachtsaktion möchten wir genau hier ansetzen und unseren Kunden einen spürbaren finanziellen Vorteil bieten. Wer sich jetzt für eine unserer ausgewählten Eigentumswohnungen entscheidet, spart die Hälfte der Maklerprovision und kann dieses Geld beispielsweise in die individuelle Gestaltung seines neuen Zuhauses investieren “, erklärt Gerhard Klein, Geschäftsführer der 3SI Makler.

Statt der regulären drei Prozent des Kaufpreises fallen für Käufer lediglich 1,5 Prozent Maklerprovision jeweils zuzüglich 20 Prozent Umsatzsteuer an. Damit erleichtert das Unternehmen zum Jahresende Interessenten den Weg in die eigenen vier Wände. Bei einem Wohnungskauf um 400.000 Euro bedeutet die Aktion beispielsweise eine Ersparnis von 6.000 Euro exklusive Umsatzsteuer. Ein Betrag, der gerade bei der Einrichtung oder Ausstattung des neuen Eigenheims zusätzlichen finanziellen Spielraum schafft.

Wiener Wohnungsmarkt: Eigentum bleibt gefragt

Nach einer herausfordernden Zeit zeigen sich erste positive Entwicklungen bei den Finanzierungsbedingungen und der Stimmung unter Kaufinteressenten. Gleichzeitig bleibt das Angebot an neuen Wohnungen, insbesondere in Wien, begrenzt.

„ Der Engpass bei Wohnungsneubauten ist mittlerweile deutlich am Markt angekommen. Zwar sehen wir erste Anzeichen einer Entspannung, von einer nachhaltigen Erholung kann aber noch keine Rede sein. Umso wichtiger ist es, bestehende Immobilien sinnvoll weiterzuentwickeln und hochwertigen Wohnraum zu schaffen. Gerade die Revitalisierung von Zinshäusern und die Aufwertung bestehender Wohnungen leisten hier einen wichtigen Beitrag “, erklärt Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup.

Mit der 3SI Weihnachtsaktion verbindet das Unternehmen sein bestehendes Wohnungsangebot mit einem konkreten finanziellen Vorteil. Die Aktion läuft von 1. November bis einschließlich 31. Dezember 2026 und gilt für ausgewählte, entsprechend gekennzeichnete Eigentumswohnungen beim Kauf zum ausgeschriebenen Listenpreis. Voraussetzung ist die Unterzeichnung eines verbindlichen Kaufanbots innerhalb des Aktionszeitraums.

Weitere Informationen:

www.3si.at/immobiliensuche/3si-weihnachtsaktion

[email protected]

Rechtliche Bedingungen:

www.3si.at/3si-weihnachtsaktion