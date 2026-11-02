Ein Verkehrstoter in der vergangenen Woche

Wien (OTS) -

In der vergangenen Woche starb eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall. Der Unfall ereignete sich am Sonntag, 1. November 2026, im Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich, bei dem die Fußgängerin getötet wurde. Die Fußgängerin wurde von einem Klein-Lkw erfasst und erlag in weiterer Folge ihren schweren Verletzungen.

Die Person kam in der Vorwoche auf einer Landesstraße L ums Leben.

Eine vermutliche Hauptunfallursache konnte bisher nicht geklärt werden.

Vom 1. Jänner bis 1. November 2026 gab es im österreichischen Straßennetz 309 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2025 waren es 348 und 2024 305.