- 01.11.2026, 15:06:32
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- OTS0018
Termine am 2. November 2026 in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 10.00 Uhr, Pressekonferenz „Ein Jahr Therapiezentrum chronischer Schmerz (TCS) im Rabenhof“ mit Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, Michael Heinisch, Geschäftsführung Vinzenz Gruppe, Andreas Huss, ÖGK Wien, und Manfred Greher, Ärztlicher Direktor des Herz-Jesu Krankenhauses (Therapiezentrum chronischer Schmerz (TCS), 3., Rabengasse 8)
(Schluss) red
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