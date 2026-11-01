  • 01.11.2026, 13:51:32
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Gstöttner ad FPÖ: „Polizei ist Garant für Sicherheit und Ordnung in Österreich“

Innenminister Karner und Exekutive haben in der Halloween-Nacht volle Arbeit geleistet

Wien (OTS) - 

„Die Polizei ist der Garant für die Sicherheit und Ordnung in Österreich. Im Namen der Österreichischen Volkspartei danke ich allen Beamtinnen und Beamten, die in der Halloween-Nacht im Einsatz waren und für einen ruhigen Verlauf gesorgt haben. Innenminister Gerhard Karner setzt sich seit knapp fünf Jahren mit großem Engagement für die Interessen der Polizei ein und hat in der Migrationspolitik einen harten, aber gerechten Kurs vorgegeben. Dieses umsichtige Handeln ist mitverantwortlich dafür, dass die Sicherheitslage auf Österreichs Straßen sich grundlegend von jener in anderen europäischen Staaten unterscheidet – das ist gut und richtig“, betont ÖVP-Generalsekretär Markus Gstöttner, der abschließend darauf hinweist: „Es ist schade, dass der blaue Generalsekretär Michael Schnedlitz die positive sicherheitspolitische Bilanz der gestrigen Nacht dennoch als Bühne für einen Untergriff zu nutzen sucht. Egal, um welches Thema es geht: Die FPÖ versucht zu spalten. Bundeskanzler Christian Stocker, die Bundesregierung und die Polizei hingegen arbeiten für Österreich. Wir wünschen allen Beamtinnen und Beamten, die am heutigen Tag im Dienst der Sicherheit unterwegs sind, einen schönen Feiertag.“

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