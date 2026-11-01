Gruppe Sofortmaßnahmen deckt zahlreiche Sicherheitsmängel bei Halloween-Kontrollen auf

Wien (OTS) -

Anlässlich der Halloween-Feierlichkeiten führte die Gruppe Sofortmaßnahmen gemeinsam mit dem Arbeitsmarktservice (AMS), der MA 36 (Veranstaltungsbehörde) und der MA 59 (Marktamt) am Freitag und Samstag Kontrollen im gesamten Wiener Stadtgebiet durch. Insgesamt wurden dabei 16 Veranstaltungsstätten und Nachtklubs überprüft.

Bei acht Betrieben mussten aufgrund von Gefahr im Verzug unmittelbar vor Ort Maßnahmen, darunter die Entfernung von Dekorationen, gesetzt werden. Festgestellt wurden unter anderem brennbare Dekorationen, versperrte oder verstellte Notausgänge, fehlende Feuerlöscher sowie defekte Notausgangsleuchten.

In einem Betrieb mit rund 200 anwesenden Gästen musste die Betriebsanlage geräumt werden. Grund dafür waren eine irreführend angebrachte Fluchtwegbeleuchtung sowie durch Baumaterialien und Maschinen verstellte Notausgänge. Aufgrund der akuten Gefährdungslage wurde die Betreiberin aufgefordert, die Betriebsanlage zu räumen. Der Aufforderung wurde Folge geleistet.

Darüber hinaus wurden bei vier Betrieben Anzeigen wegen deutlich überhöhter Lautstärke bei Musikdarbietungen gelegt. Die Musikbeschallung überschritt teilweise die zulässigen Grenzwerte so deutlich, dass eine akute Gesundheitsgefährdung bestand.

Seitens des Magistrats wurden weitere 15 Anzeigen erstattet, unter anderem wegen Übertretungen der Gewerbeordnung, des Wiener Jugendschutzgesetzes sowie des Maß- und Eichgesetzes. Das AMS legte acht Anzeigen wegen Schwarzarbeit.

Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, betont: „Die Halloween-Feierlichkeiten dürfen nicht auf Kosten der Sicherheit gehen. Wenn brennbare Materialien in einem Klub angebracht sind, Fluchtwege versperrt werden oder Feuerlöscher fehlen, kann das im Ernstfall dramatische Folgen haben. Wir kontrollieren daher gemeinsam mit den zuständigen Dienststellen genau diese Sicherheitsvorkehrungen und sorgen dafür, dass festgestellte Gefahren umgehend beseitigt werden.“

RK-Fotoservice