REMINDER: Gedenken anlässlich des Terroranschlags am 2. November 2020

Kranzniederlegung mit hochrangigen politischen Vertretern am 2. November 2026, 12:30 Uhr, Desider-Friedmann-Platz

Wien (OTS) - Innenminister Gerhard Karner, Bildungsminister Christoph Wiederkehr, Staatssekretär Jörg Leichtfried, Vizekanzler Andreas Babler, Bundespolizeidirektor Michael Takács, Landeshauptmann Michael Ludwig und Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl gedenken der Opfer des Terroranschlags vom 2. November 2020. Wann: 2. November 2026, 12:30 Uhr Wo: Desider-Friedmann-Platz, 1010 Wien – Zugang für Medien über Judengasse Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.

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