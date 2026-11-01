Halloween-Nacht: Hohe Einsatzdichte und konsequentes Einschreiten der Polizei

Wien (OTS) -

Die gestrige Halloween-Nacht war europaweit von Aufrufen zu Gewalt, Vandalismus und Plünderungen begleitet worden. Die Polizei in Österreich schritt nicht nur im Vorfeld gezielt gegen Agitatoren ein, sondern bereitete sich auch strategisch und taktisch vor. Trotz einer hohen Einsatzdichte gelang es der Bundespolizei, eine potenziell volatile Lage zu beruhigen, sodass grundsätzlich von einer erwartungsgemäß intensiven Nacht gesprochen werden kann – für die man jedoch auf Grund akribischer Planung gewappnet war.

„Danke an unsere Polizei in allen Bundesländern. Umsichtige Vorbereitung, wirksame Schwerpunktmaßnahmen im Vorfeld und professionelles Abarbeiten sowie konsequentes Einschreiten haben das gesamte Einsatzgeschehen geprägt. Im Vergleich zu anderen europäischen Städten ist es in Österreich relativ ruhig verlaufen. Wir werden und müssen auch in Zukunft alles tun, um Krawalle und Gewalt in diesem Ausmaß bei uns in Österreich zu verhindern“, so Innenminister Gerhard Karner zu den gestrigen Einsätzen: „Es gilt null Toleranz gegenüber Extremismus und Zerstörungswut“.

Präsenz und schnelles Einschreiten gegen Unruhestifter

Der Fokus der Vorbereitungen des Innenministeriums lag in einer starken uniformierten Präsenz und schnellem Einschreiten, bundesweit waren viele hundert Beamtinnen und Beamte deshalb zusätzlich zum Regeldienst im Einsatz. Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung wurden mit Entschlossenheit, konsequent und nach Möglichkeit bereits im Ansatz unterbunden. Durch ein starkes Kräftekalkül, flankiert von Maßnahmen der Sondereinheiten, sendete die Bundespolizei ein deutliches „Zero-Tolerance“-Signal an jegliche Unruhestifter.

Nach der vorläufigen Bilanz kam es bundesweit zu 16 Festnahmen. Zwei dieser Festnahmen betrafen Brandstiftung oder schwere Sachbeschädigung an Streifenwägen in Wien. Es wurden keine verletzten Polizistinnen und Polizisten gemeldet.

Die hohe Polizeipräsenz im öffentlichen Raum schlägt sich auch bei der Anzahl von Personenkontrollen nieder. Im Rahmen dieser Kontrollen wurden bei Verdachtslagen mehrere tausend Identitätsfeststellungen durchgeführt. Es gab mehrere hundert Anzeigen wegen Pyrotechnikmissbrauchs sowie wegen strafrechtlich relevanter Delikte, etwa Sachbeschädigung. Darüber hinaus sanktionierten Polizeibedienstete mehrere hundert Mal den Pyrotechnikmissbrauch direkt vor Ort durch Organstrafmandate. Insgesamt wurden hunderte Kilogramm Pyrotechnik sichergestellt.

Die Polizei setzte schon im Vorfeld auf Prävention und Gefahrenabwehr. Am 30. Oktober 2026 fanden in Wien und Niederösterreich auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien sechs Hausdurchsuchungen statt. Anlass waren in sozialen Medien verbreitete Aufrufe zu strafbaren Handlungen und Plünderungen in der Halloween-Nacht. Vier Tatverdächtige wurden zur Vernehmung vorgeführt, mehrere Waffen und Datenträger wurden sichergestellt. Die Ermittlungen laufen weiter.