FPÖ – Berger: „Wien darf nicht zum Tummelplatz für Gewalttäter und Plünderer werden!“

Wien (OTS) -

„Die Bilder aus Frankreich und die jüngsten Ausschreitungen in deutschen Städten zeigen, wie schnell friedliche Demonstrationen von gewaltbereiten Gruppen missbraucht werden können. Wer Polizisten angreift, Geschäfte plündern will oder zur Gewalt aufruft, ist kein harmloser Student, der für bessere Lebensbedingungen demonstriert, sondern ein Fall für die Justiz“, erklärt der Sicherheitssprecher der Wiener FPÖ, Stadtrat Stefan Berger, anlässlich der Halloween-Nacht.

Auch in Wien mussten Geschäftsleute aus Angst vor Plünderungen ihre Auslagen verbarrikadieren. Mehrere hundert Polizisten standen im Einsatz, fünf Personen wurden vorläufig festgenommen. Ein Randalierer attackierte sogar ein Polizeifahrzeug mit brennbarer Flüssigkeit.

„Besonders aufschlussreich ist, dass von den sechs bereits im Vorfeld ausgeforschten Verdächtigen im Zusammenhang mit den Gewaltaufrufen fünf Drittstaatsangehörige sind. Darüber darf man nicht einfach hinwegsehen“, hält Berger fest.

„Mein ausdrücklicher Dank gilt allen Polizistinnen und Polizisten, die durch ihren entschlossenen Einsatz Schlimmeres verhindert haben. Ihnen gilt auch unsere volle Solidarität. Denn am Ende sind es unsere Polizisten, die auf der Straße ausbaden müssen, was eine verantwortungslose Sicherheits- und Migrationspolitik angerichtet hat. Wenn mittlerweile sogar Polizeikräfte aus sechs Bundesländern zur Verstärkung nach Wien geholt werden müssen, sollte das bei den politisch Verantwortlichen sämtliche Alarmglocken schrillen lassen. Die Entwicklungen in Wien und anderen europäischen Großstädten gehen in eine katastrophale Richtung. Wer unsere Gesetze missachtet, muss mit den entsprechenden Konsequenzen rechnen. Dazu gehört für uns auch, dass ausländische Straftäter rigoros abgeschoben werden müssen. Für Gewalt, Vandalismus und Plünderungen darf es in Wien keinen Platz geben“, so Berger abschließend. (Schluss)