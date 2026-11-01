Zauberhafte Weihnachtszeit in den Blumengärten Hirschstetten: Weihnachtsausstellung und Adventmarkt öffnen am 12. November

Wien (OTS) -

Vom 12. November bis 20. Dezember laden die Wiener Stadtgärten wieder zur Weihnachtsausstellung und zum Adventmarkt in die Blumengärten Hirschstetten ein. Geöffnet ist jeweils von Donnerstag bis Sonntag, von 10 bis 20 Uhr, sowie zusätzlich am Montag, 7. Dezember, und am Dienstag, 8. Dezember (Mariä Empfängnis), ebenfalls von 10 bis 20 Uhr. Bereits zum 23. Mal präsentieren die Wiener Stadtgärten dabei ihre beliebte florale Weihnachtsausstellung. Unter dem diesjährigen Motto „Im Zauber der Weihnachtszeit“ erwarten die Besucherinnen und Besucher prachtvolle Blumenarrangements und liebevoll gestaltete weihnachtliche Szenen. Für besondere Adventstimmung sorgt heuer zusätzlich ein neuer Lichterpfad, der die Gartenanlage in ein stimmungsvolles Lichtermeer verwandelt. Ein abwechslungsreiches Musikprogramm des Kulturvereins Donaustadt, der beliebte Charity-Punsch zugunsten des TierQuarTiers sowie der 48er-Tandler runden das vielfältige Angebot ab.

„Unsere Weihnachtsausstellung zeigt auch heuer eindrucksvoll, wie viel Kreativität, Können und gärtnerisches Fachwissen in der Arbeit unserer Wiener Stadtgärtnerinnen und Stadtgärtner steckt. Unter dem Motto ‚Im Zauber der Weihnachtszeit‘ ist mit viel Liebe zum Detail eine festliche Weihnachtswelt entstanden, welche auf verzaubernde Weise auf das große Fest einstimmt. Für ein weiteres Highlight sorgt in diesem Jahr der neue, leuchtende Weihnachtspfad, der zu einem stimmungsvollen Weihnachtsspaziergang durch die Blumengärten Hirschstetten einlädt. Wir freuen uns sehr, unseren Besucherinnen und Besuchern erneut ein ganz besonderes Weihnachtserlebnis bieten zu können“, ergänzt Stadtgartendirektor Karl Hawliczek.

Florale Weihnachtsausstellung

Im Glashaus 1 erwartet die Besucher*innen auch in diesem Jahr eine farbenprächtige Blütenwelt mit kunstvoll arrangierten Kompositionen. In insgesamt 15 liebevoll und detailreich gestalteten Szenen werden Geschichten rund um die Weihnachtszeit lebendig. Leuchtende Laternen und Sterne, traditionelle Weihnachtsfiguren wie Nussknacker, Engel und Weihnachtsmänner, winterliche Landschaften sowie eine festlich gedeckte Tafel sorgen für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Ob Weihnachtszug, zauberhafte Polarlandschaft oder Winterwald mit tierischen Begegnungen – der Fantasie und Kreativität der Wiener Stadtgärtner*innen waren bei der Gestaltung keine Grenzen gesetzt. Mehr als 900 Weihnachtssterne, über 340 Tannen, zahlreiche Alpenveilchen und Silberkörbchen sowie exotische Blütenpflanzen wie Amaryllis verleihen der Ausstellung ihre besondere florale Vielfalt.

Neu: Weihnachtlicher Lichterpfad durch die Gartenanlage

Ein neuer Lichterpfad mit zahlreichen Lichtinstallationen sorgt heuer in der Gartenanlage der Blumengärten Hirschstetten für weihnachtliche Stimmung. Ob leuchtende Kometen, ein Rentierschlitten, ein imposanter Geschenketurm, die illuminierte Brücke am Seerosenteich oder der festlich erstrahlende Pavillon – sie verwandeln den winterlichen Spaziergang durch die Gartenanlage in ein unvergessliches Erlebnis. Zahlreiche Fotomotive laden dazu ein, die schönsten Momente des Besuchs festzuhalten. Kleiner Tipp: Folgen Sie den Wiener Stadtgärten auf Instagram und teilen Sie Ihre schönsten Eindrücke von der Weihnachtsausstellung in den Blumengärten Hirschstetten unter dem Hashtag #WienerStadtgaerten.

Ein Adventmarkt für alle Sinne

Der Adventmarkt des Kulturvereins Donaustadt führt mit mehr als 50 Verkaufsständen durch die liebevoll gestaltete Gartenanlage – vom Nordeingang hin zum Südeingang. Das vielfältige Angebot reicht von Wollprodukten, Keramik und Christbaumschmuck bis hin zu regionalen Köstlichkeiten. Traditionelle Lebkuchenprodukte, Trockenfrüchte, Speck und Käse laden zum Genießen ein und eignen sich zugleich als kulinarische Geschenkideen. Naschkatzen und Punschliebhaber*innen kommen am Adventmarkt voll auf ihre Kosten: Zahlreiche süße Köstlichkeiten sowie unterschiedliche alkoholische und alkoholfreie Punschsorten stehen zur Auswahl.

Erlebnisprogramm für Kinder

Auch für die kleinen Gäste gibt es einiges zu entdecken: Bei der Weihnachtsbastelstation der Wiener Stadtgärten im Glashaus 2 können Kinder während der Öffnungszeiten von 10 bis 20 Uhr ihrer Kreativität freien Lauf lassen und Weihnachtskarten nach eigenen Vorstellungen verzieren. Bei der Station von Günter Haunzwickl können gegen einen Unkostenbeitrag einzigartige Sandbilder gestaltet werden. Für besondere Erinnerungen sorgt im Glashaus 2 ein Fotograf, der gegen eine kleine Gebühr Erinnerungsfotos aufnimmt. Zwei beliebte Ringelspiele und die leuchtende Eisenbahn in der Gartenanlage sorgen für zusätzlichen Spaß und verkürzen die Wartezeit auf das Christkind.

Weitere Highlights: Charity-Punsch fürs TierQuarTier Wien und 48er-Tandler

Weihnachtsstimmung und ein guter Zweck gehen in diesem Jahr wieder Hand in Hand: Am Punschstand für Tierfreund*innen kommt der Reinerlös dem TierQuarTier in der Donaustadt zugute. Seit seiner Eröffnung im Jahr 2015 bietet das moderne Tierheim verlassenen, ausgesetzten und entlaufenen Tieren Schutz und Geborgenheit. Mit viel Fürsorge werden sie dort betreut, bis sie in ein neues, liebevolles Zuhause vermittelt werden können.

Auch der 48er-Tandler ist wieder mit dabei: Im Glashaus 2 lädt eine bunte Auswahl an gut erhaltenen Altwaren und Unikaten zum Stöbern ein. Von Geschirr, Kleidung und Büchern bis hin zu Sportgeräten und vielen weiteren Secondhand-Raritäten gibt es zahlreiche Schätze zu günstigen Preisen zu entdecken – darunter vielleicht auch das eine oder andere Weihnachtsgeschenk.

Musikalisches Unterhaltungsprogramm

Für musikalische Einstimmung auf die Weihnachtszeit sorgt heuer wieder der Kulturverein Donaustadt. Das Publikum erwartet ein vielseitiges Programm, das von traditionellen Weihnachtsklassikern über stimmungsvolle Country-X-Mas-Klänge bis hin zu typisch wienerischen Melodien reicht.

Do., 12.11. um 18:00: Eröffnung der Weihnachtsausstellung Favorhythm Gospel Singers – „Gospel und Soulmusik aus Wien“



Fr., 13.11. um 17:00: The French Quarter Gentlemen – „New Orleans im Advent”



Sa., 14.11. um 17:00: Dennis Jale & Niddl mit der Jam Gang – „Christmas Evergreens“



So., 5.11. um 17:00: Kurt Strohmer und seine Hawara



Do., 19.11. um 17:00: Austrian Dixieland Orchestra



Fr., 20.11. um 17:00: Texasschrammeln XXL – „Swingende Weihnachten”



Sa., 21.11. um 17:00: Margit Pregler, Martin Mader & Christian Kaindl – „Christmas Songs”



So., 22.11. um 17:00: Chor „Allegro Vivace”



Do., 26.11. um 17:00: Chor „Wiener Ohrwurm Oldies”



Fr., 27.11. um 17:00: Regina Pawelka-Oskera und Freunde – „Swinging Christmas”



Sa., 28.11. um 17:00: Anita Horn & Michael Perfler – „Christkindl trifft Santa Claus“



So., 29.11. um 17:00: Sirtaki Schrammeln mit Charlotte Ludwig



Do., 03.12. um 17:00: Die Neuen Schrammeln mit Christl Prager und HPÖ



Fr., 04.12. um 17:00: Bolschoi Don Kosaken



Sa., 05.12. um 17:00: Gospel & More – „Gospel – Spirituals & mehr“



So., 06.12. um 17:00: Amore Italiano



Mo., 07.12. um 17:00: Andy Lee Lang mit Herbert & Victor – „Weana Gaude“



Di., 08.12. um 17:00: Herbert und Freunde – „Roll the Dice“



Do., 10.12. um 17:00: Ars Vivendi Chor



Fr., 11.12. um 17:00: The Ridin’ Dudes



Sa., 12.12. um 17:00: Body & Soul – „Gospel und moderne Christmas-Songs“



So., 13.12. um 17:00: The City Slickers – „Country Music for City Folks”



Do., 17.12. um 17:00: Just for Fun – „A-cappella-Chor“



Fr., 18.12. um 17:00: Favorhythm Gospel Singers – „Gospel und Soulmusik aus Wien“



Sa., 19.12. um 17:00: DIE3 – „Best of Austropop zur Weihnachtszeit“



So., 20.12. um 17:00: Die Swingdance Bigband – „Goldene Bigband-Ära“

Weihnachten in den Blumengärten Hirschstetten

Wann:

Donnerstag, 12. November bis Sonntag, 20. Dezember 2026,

jeweils Donnerstag bis Sonntag, von 10 bis 20 Uhr.

Zusätzlich Montag, 7. Dezember und Dienstag, 8. Dezember, von 10 bis 20 Uhr.

Adresse & Anfahrt:

Blumengärten Hirschstetten/Wiener Stadtgärten

Südeingang : 1220 Wien, Quadenstraße 15

Bus 95A, 95B und 22A, Station Blumengärten Hirschstetten

: 1220 Wien, Quadenstraße 15 Bus 95A, 95B und 22A, Station Blumengärten Hirschstetten Westeingang : 1220 Wien, Spargelfeldstraße 22

Parkmöglichkeit gegenüber

: 1220 Wien, Spargelfeldstraße 22 Parkmöglichkeit gegenüber Nordeingang: 1220 Wien, Oberfeldgasse gegenüber Nr. 41 (Sportplatz WFV-Hirschstetten)

Straßenbahnlinie 26 bis Station Spargelfeldstraße

Achtung:

Auf dem gesamten Gelände gilt Hundeverbot, ausgenommen Assistenzhunde.

Aktuelle Informationen zur Weihnachtsausstellung und zum Adventmarkt finden Sie unter: wien.gv.at/blumengaerten-weihnachten

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder/ abrufbar.