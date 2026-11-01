(Video-)Podcast „Das Gespräch Schnabl &“ mit „Tatort“-Duo Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer

Wien (OTS) -

Folge drei des (Video-)Podcasts „Das Gespräch Schnabl &“ am 1. November – zu sehen ab sofort auf ORF ON und um 0.45 Uhr in ORF 2, zu hören via ORF Sound und überall dort, wo es Podcasts gibt: Zu Gast bei Susanne Schnabl sind nach Fußball-Teamchef Ralf Rangnick und „Jedermann“-Regisseur Michael Sturminger, nach Alt-Bundeskanzler Franz Vranitzky und Journalismus-Doyenne Anneliese Rohrer diesmal Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer.

In „Das Gespräch Schnabl &“ verraten die beiden Schauspielstars das Erfolgsgeheimnis des „Tatort“, was uns diese Krimireihe – vom Grant bis zum Wiener Schmäh – über die österreichische Identität lehrt, wie politisch Kunst und Film sein müssen und wie die beiden über Politik denken. Harald Krassnitzer dazu: „Politik ist kein Lieferservice, der Entscheidungen so schnell wie eine Pizza liefert.“ Adele Neuhauser meint: „Ich erwarte mir, dass uns die Politik die Wahrheit sagt.“ Haben die beiden jemals daran gedacht, selbst in die Politik zu gehen? Zumindest Adele Neuhauser hat da einen Vorschlag parat: „Du wärst ein toller Präsident, Harry.“

Sich in einer Epoche politischer Verwerfungen knapp eine Stunde Zeit nehmen, um über Österreich, seine Menschen, seine politische Realität zu sprechen, sich dafür aber auch den Blick auf das Land von außen zu holen und das mit Persönlichkeiten, die etwas zu sagen haben: Das will der neue ORF-Podcast „Das Gespräch Schnabl &“, der als multimediales Projekt des ORF in drei Folgen zu hören und sehen ist – und weiterhin auf ORF ON, ORF Sound und den wichtigsten Podcast-Plattformen abrufbar ist.