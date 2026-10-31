JUNOS zum Weltspartag: Jungen Menschen ein echtes Startkapital ermöglichen!

Wien (OTS) -

„Wer heute Geld für die Zukunft seiner Kinder zur Seite legt, soll morgen nicht auch noch die Staatskasse mitfinanzieren müssen! Genau deshalb ist die KESt-Befreiung beim Zukunftsdepot der zentrale Erfolg! “, so die JUNOS Bundesvorsitzende und Tiroler Landtagsabgeordnete Susanna Riedlsperger bei einer Medienaktion zum Zukunftsdepot am Weltspartag.

JUNOS fordern bereits seit Jahren auch ein staatlich unterstütztes Startkapital für jedes Kind. Dass die Bundesregierung mit dem Zukunftsdepot nun einen ähnlichen Weg einschlägt, ist ein Schritt, für den wir uns seit Jahren einsetzen. Denn Vermögensaufbau darf keine Frage des Elternhauses sein: Jedes Kind soll die Chance bekommen, von klein auf am Kapitalmarkt zu profitieren und mit einem finanziellen Polster ins Erwachsenenleben zu starten. Unser Anspruch ist klar: Wir wollen die Grundlage dafür schaffen, dass sich alle jungen Menschen ein Startkapital aufbauen können.

Fotos der gemeinsamen Medienaktion mit NEOS sind unter diesem Link abrufbar und stehen zur freien Verfügung.

Fotocredits: Piller, (NEOS Parlamentsklub)