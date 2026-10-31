- 31.10.2026, 13:22:32
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AVISO: Gedenken anlässlich des Terroranschlags am 2. November 2020
Kranzniederlegung mit hochrangigen politischen Vertretern am 2. November 2026, 12:30 Uhr, Desider-Friedmann-Platz
Innenminister Gerhard Karner, Bildungsminister Christoph Wiederkehr, Staatssekretär Jörg Leichtfried, Vizekanzler Andreas Babler, Bundespolizeidirektor Michael Takács, Landeshauptmann Michael Ludwig und Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl gedenken der Opfer des Terroranschlags vom 2. November 2020.
Wann: 2. November 2026, 12:30 Uhr
Wo: Desider-Friedmann-Platz, 1010 Wien – Zugang für Medien über Judengasse
Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Inneres
Abteilung I/C/10 - Öffentlichkeitsarbeit
Ressortsprecher des Bundesministeriums für Inneres
Telefon: +43 (0) 1-531 26 - 90 15 62
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmi.gv.at
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