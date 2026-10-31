ÖVP-Figl: SPÖ-Stadtrat Hacker darf nicht zum Blockierer eines neuen Nationalstadions werden

Wien (OTS) -

Ein Nationalstadion in Wien ist nicht nur für das österreichische Fußballnationalteam von Bedeutung, sondern auch ein wichtiger Bestandteil des Wiener Sport- und Veranstaltungsstandorts sowie eine internationale Visitenkarte der Stadt. Umso unverständlicher ist für den Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Markus Figl, die Haltung von SPÖ-Sportstadtrat Peter Hacker zu einem möglichen privat finanzierten Stadionprojekt.

„Eine schlanke Stadt bedeutet, private Initiativen zuzulassen, statt sie zu blockieren. Wenn Investoren bereit sind, ein Stadion privat zu finanzieren, muss die SPÖ-Neos-Stadtregierung zumindest gesprächsbereit sein. Dass SPÖ-Sportstadtrat Hacker hier auf stur schaltet, ist für eine Weltstadt wie Wien mehr als irritierend. Statt politische Streitigkeiten mit dem Teamchef zu führen, sollte die rot-pinke Stadtregierung endlich sachlich an einer Lösung arbeiten. Private Investitionen sind eine Chance für Wien und keine Bedrohung“, so Figl.

Die ÖVP Wien hat dazu bereits eine parlamentarische Anfrage eingebracht. „Dass SPÖ-Stadtrat Hacker die mögliche Abwanderung des Nationalteams in ein anderes Bundesland offenbar achselzuckend hinnimmt und hämisch kommentiert, zeigt, welchen Stellenwert der Sportstandort Wien für ihn hat: offenbar gar keinen. Wien braucht einen Sportstadtrat, der sich für den Standort einsetzt, statt private Initiativen auszubremsen und den Verlust eines Nationalstadions gleichgültig zu kommentieren“, so Figl abschließend.