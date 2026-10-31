  • 31.10.2026, 11:34:02
  • /
  • OTS0012

ÖVP-Figl: SPÖ-Stadtrat Hacker darf nicht zum Blockierer eines neuen Nationalstadions werden

Nationalstadion stärkt Wien als Standort - SPÖ-Stadtrat soll im Sinne einer schlanken Stadt private Investitionen ermöglichen statt blockieren – ÖVP Wien hat Anfrage eingebracht

Wien (OTS) - 

Ein Nationalstadion in Wien ist nicht nur für das österreichische Fußballnationalteam von Bedeutung, sondern auch ein wichtiger Bestandteil des Wiener Sport- und Veranstaltungsstandorts sowie eine internationale Visitenkarte der Stadt. Umso unverständlicher ist für den Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Markus Figl, die Haltung von SPÖ-Sportstadtrat Peter Hacker zu einem möglichen privat finanzierten Stadionprojekt.

„Eine schlanke Stadt bedeutet, private Initiativen zuzulassen, statt sie zu blockieren. Wenn Investoren bereit sind, ein Stadion privat zu finanzieren, muss die SPÖ-Neos-Stadtregierung zumindest gesprächsbereit sein. Dass SPÖ-Sportstadtrat Hacker hier auf stur schaltet, ist für eine Weltstadt wie Wien mehr als irritierend. Statt politische Streitigkeiten mit dem Teamchef zu führen, sollte die rot-pinke Stadtregierung endlich sachlich an einer Lösung arbeiten. Private Investitionen sind eine Chance für Wien und keine Bedrohung“, so Figl.

Die ÖVP Wien hat dazu bereits eine parlamentarische Anfrage eingebracht. „Dass SPÖ-Stadtrat Hacker die mögliche Abwanderung des Nationalteams in ein anderes Bundesland offenbar achselzuckend hinnimmt und hämisch kommentiert, zeigt, welchen Stellenwert der Sportstandort Wien für ihn hat: offenbar gar keinen. Wien braucht einen Sportstadtrat, der sich für den Standort einsetzt, statt private Initiativen auszubremsen und den Verlust eines Nationalstadions gleichgültig zu kommentieren“, so Figl abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Presse & Kommunikation
Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.oevp.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VPR

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Die Wiener Volkspartei Rathausklub

Rückfragen & Kontakt

Presse & Kommunikation
Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.oevp.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright