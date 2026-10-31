8. Art at the Park – Internationaler Auftakt ins Kunstjahr 2027

Wien (OTS) -

Die 8. Art at the Park vom 18.-21.2.2027 im Park Hyatt Vienna hat sich als fixer Bestandteil des Wiener Kunstkalenders etabliert. Zum perfekten Zeitpunkt mitten in der Ballsaison setzt sie als erste Kunstmesse des Jahres einen inspirierenden Auftakt in die neue Kunstsaison. Das elegante, zugleich behagliche Ambiente des Hauses bietet den idealen Rahmen für ein besonderes Kunsterlebnis, das internationale Kunst, persönlichen Austausch und Wiener Gastlichkeit verbindet.



Mit 18 AusstellerInnen aus Österreich, Deutschland, Spanien, den USA und den Niederlanden präsentiert sich die Messe internationaler denn je und noch vielfältiger als im Vorjahr. Die 8. Art at the Park vereint Kunst, Atmosphäre und Begegnung an einem Ort, der zum Entdecken, Verweilen und Genießen einlädt. Umgeben von Wiens feinsten Geschäften und exquisiter Spitzengastronomie können SammlerInnen Top-Kunst sehen, erleben und natürlich erwerben.

Die Räumlichkeiten befinden sich in der Bel Etage des Hotels: Die Board Rooms, der Grand Salon, die Golden Lounge und die Foyers werden zur Ausstellungsfläche und das Park Hyatt bietet zahlreiche Möglichkeiten im Restaurant oder Café über das Gesehene zu reflektieren und den Messebesuch ausklingen zu lassen.

Gezeigt werden Werke von Alfons Walde, Markus Prachensky, Eduard Angeli, Herbert Brandl, Gunter Damisch, Gustav Klimt, Egon Schiele, Friedensreich Hundertwasser, Christian Ludwig Attersee, Arnulf Rainer, Arik Brauer, Hermann Nitsch und viele mehr. Ergänzt wird das Angebot mit kostbaren Fotografien, Kunst- und Glasobjekten und Möbeln der Wiener Werkstätte und des Wiener Jugendstils.

Info:

Art at the Park, 18.-21. Februar 2027 Am Hof 2, 1010 Wien www.parkvienna.com



Öffnungszeiten:

Donnerstag 18.2. 15-21 Uhr (nur mit VIP-Einladung!) Freitag, 19.2. und Samstag, 20.2. 11-19 Uhr Sonntag, 21.2. 11-18 Uhr