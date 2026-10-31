  • 31.10.2026, 09:00:33
  • /
  • OTS0007

8. Art at the Park – Internationaler Auftakt ins Kunstjahr 2027

Vom 18. - 21. Februar 2027 ist das Luxus-Hotel Park Hyatt Vienna Gastgeber für eine Kunstmesse

Wien (OTS) - 

Die 8. Art at the Park vom 18.-21.2.2027 im Park Hyatt Vienna hat sich als fixer Bestandteil des Wiener Kunstkalenders etabliert. Zum perfekten Zeitpunkt mitten in der Ballsaison setzt sie als erste Kunstmesse des Jahres einen inspirierenden Auftakt in die neue Kunstsaison. Das elegante, zugleich behagliche Ambiente des Hauses bietet den idealen Rahmen für ein besonderes Kunsterlebnis, das internationale Kunst, persönlichen Austausch und Wiener Gastlichkeit verbindet.

Mit 18 AusstellerInnen aus Österreich, Deutschland, Spanien, den USA und den Niederlanden präsentiert sich die Messe internationaler denn je und noch vielfältiger als im Vorjahr. Die 8. Art at the Park vereint Kunst, Atmosphäre und Begegnung an einem Ort, der zum Entdecken, Verweilen und Genießen einlädt. Umgeben von Wiens feinsten Geschäften und exquisiter Spitzengastronomie können SammlerInnen Top-Kunst sehen, erleben und natürlich erwerben.
Die Räumlichkeiten befinden sich in der Bel Etage des Hotels: Die Board Rooms, der Grand Salon, die Golden Lounge und die Foyers werden zur Ausstellungsfläche und das Park Hyatt bietet zahlreiche Möglichkeiten im Restaurant oder Café über das Gesehene zu reflektieren und den Messebesuch ausklingen zu lassen.

Gezeigt werden Werke von Alfons Walde, Markus Prachensky, Eduard Angeli, Herbert Brandl, Gunter Damisch, Gustav Klimt, Egon Schiele, Friedensreich Hundertwasser, Christian Ludwig Attersee, Arnulf Rainer, Arik Brauer, Hermann Nitsch und viele mehr. Ergänzt wird das Angebot mit kostbaren Fotografien, Kunst- und Glasobjekten und Möbeln der Wiener Werkstätte und des Wiener Jugendstils.

Info:
Art at the Park, 18.-21. Februar 2027 Am Hof 2, 1010 Wien www.parkvienna.com

Öffnungszeiten:
Donnerstag 18.2. 15-21 Uhr (nur mit VIP-Einladung!) Freitag, 19.2. und Samstag, 20.2. 11-19 Uhr Sonntag, 21.2. 11-18 Uhr

Rückfragen & Kontakt

art-port GmbH
Monika Vanecek-Pelz
E-Mail: [email protected]
www.artaustria.info

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | APT

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

art-port.cc

Rückfragen & Kontakt

art-port GmbH
Monika Vanecek-Pelz
E-Mail: [email protected]
www.artaustria.info

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright