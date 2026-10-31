Sparen mit Weitblick: Umwelt und Klima ist Teil der nationalen Finanzbildungsstrategie

Wien (OTS) -

Zum Weltspartag macht das BMLUK auf einen Zusammenhang aufmerksam, der auf den ersten Blick nicht immer offensichtlich ist: Egal ob Sparen am Sparkonto oder Investieren in Aktienfonds – Finanzentscheidungen wirken sich auf Umwelt und Klima aus. Daher wurden Umwelt und Klima in die nationale Finanzbildungsstrategie aufgenommen.

Der Finanzsektor ist ein wichtiger Hebel für den nachhaltigen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft. Wer Geld anlegt, Kredite aufnimmt oder konsumiert, beeinflusst, wie Ressourcen eingesetzt und welche Aktivitäten finanziert werden. Investitionen im Einklang mit dem Klimaschutz leisten daher einen wesentlichen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz. Voraussetzung dafür ist das notwendige Wissen: Die Menschen in Österreich stehen dem Thema nachhaltige Finanzen zwar positiv gegenüber, nur wenige nutzen aber bereits klima- oder umweltschonende Finanzprodukte.

„Anders als bei Themen wie Mobilität, Konsum, Wohnen oder Abfallverwertung ist der Zusammenhang zwischen Umwelt- und Klimazielen und dem Finanzbereich nicht immer gleich erkennbar. Daher benötigen wir auch Kompetenz- und Wissensaufbau zu umwelt- und klimarelevanten Themen sowie deren Wechselwirkungen mit dem Finanzsektor. Mit dem strategischen Schwerpunkt ´Umwelt und Klima in der Finanzbildung` leisten wir unseren Beitrag dazu im Rahmen der nationalen Finanzbildungsstrategie“, so Umwelt- und Klimaminister Norbert Totschnig.

„Wer sein Geld anlegt, trifft Entscheidungen, die nicht nur Auswirkungen auf die eigene finanzielle Zukunft, sondern auch auf Umwelt und Klima haben können. Umso wichtiger ist es, dass die Österreicherinnen und Österreicher über das notwendige Wissen verfügen, um nachhaltige Finanzprodukte richtig einordnen und Chancen sowie Risiken einschätzen zu können. Mit der neuen Nationalen Finanzbildungsstrategie setzen wir genau hier an. Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft übernimmt dabei die Schirmherrschaft für den Schwerpunkt Umwelt und Klima und bringt seine Expertise gezielt ein. Gemeinsam werden wir das Bewusstsein für nachhaltige Finanzentscheidungen stärken und fundiertes Finanzwissen für alle zugänglich machen“, betont Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl.

Der Markt für ökologisch nachhaltige Finanzprodukte wächst und ist komplex. Damit diese grünen Angebote richtig eingeordnet und fundierte Entscheidungen getroffen werden können, braucht es verlässliche, verständliche und leicht zugängliche Informationen. Im Rahmen der neu vorgestellten Nationalen Finanzbildungsstrategie soll mit dem Schwerpunkt Umwelt und Klima in der Finanzbildung insbesondere das Bewusstsein über Chancen und Risiken im Bereich nachhaltige Finanzen gestärkt werden.

Umfassende Aktivitäten im Bereich nachhaltige Finanzen

Neben dem Thema Finanzbildung arbeitet das BMLUK an einer Vielzahl von weiteren Themen im Bereich Green Finance. Zum Beispiel wird mit der Green Finance Alliance (GFA) insbesondere die Hebelwirkung des österreichischen Finanzsektors für den Klimaschutz gebündelt.

Weitere Informationen: https://bmluk.gv.at/green-finance