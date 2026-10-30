Saisonierkontingent: Planungssicherheit für Tourismusbetriebe und faire Bedingungen am Arbeitsmarkt

Wien (OTS) -

Der österreichische Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsmotor und sichert Arbeitsplätze und Wertschöpfung in allen Regionen des Landes. Gerade in den Saisonspitzen sind viele Betriebe auf zusätzliche Arbeitskräfte angewiesen. Mit dem Saisonierkontingent (heuer 6250 Saisoniers) schafft die Bundesregierung einen geregelten Rahmen, um diesen zeitlich begrenzten zusätzlichen Personalbedarf abzudecken und gleichzeitig die Planungssicherheit für die Unternehmen zu gewährleisten.

Arbeitsministerin Korinna Schumann betont die Bedeutung einer ausgewogenen Arbeitsmarktpolitik: „Unser Ziel ist ein Arbeitsmarkt, der Chancen für Menschen schafft und gleichzeitig auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Betriebe eingeht. Saisonarbeitskräfte können dort einen wichtigen Beitrag leisten, wo der zusätzliche Personalbedarf nicht aus dem verfügbaren Arbeitskräftepotenzial im Inland gedeckt werden kann. Dabei ist klar: Die Vermittlung heimischer Arbeitskräfte hat Vorrang. Ebenso wichtig sind faire Arbeitsbedingungen und die Einhaltung der geltenden arbeitsrechtlichen Bestimmungen.“

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer unterstreicht die Bedeutung für die heimische Tourismuswirtschaft: „Unsere Tourismusbetriebe brauchen Planungssicherheit, um sich rechtzeitig auf die Winter- und Sommersaison vorbereiten zu können. Mit der Einigung auf 6.250 Saisonarbeitskräfte und der Festlegung der Kontingente für zwei Jahre schaffen wir genau diese Verlässlichkeit. Ein zusätzlicher Überziehungsrahmen von 50 Prozent ermöglicht es, saisonale Spitzen besser abzufedern. Zusätzlich sorgen wir für mehr Flexibilität: Nicht ausgeschöpfte Kontingente können künftig von Betrieben in anderen Bundesländern genutzt werden. Damit erleichtern wir die Personalplanung, sichern dringend benötigte Arbeitskräfte und stärken den Tourismus als wichtigen Wirtschaftsmotor.“

Auch Staatssekretär Josef Schellhorn verweist auf die Bedeutung ausreichend verfügbarer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Branche: „Als karenzierter Hotelier weiß ich: Die Saison beginnt nicht erst, wenn der erste Gast eincheckt, sondern Monate davor, wenn Mitarbeiter gesucht werden und der Betrieb vorbereitet wird. Zweijährige bundesweite Saisonkontingente geben unseren Tourismusbetrieben mehr Planungssicherheit, schaffen mehr Spielraum bei der Beschäftigung von Saisonkräften und helfen, die Stammmitarbeiter zu entlasten. Gleichzeitig bauen wir bürokratische Hürden bei der Mitarbeitersuche kontinuierlich ab – denn gute Gastgeber brauchen Zeit für ihre Gäste und ausreichend Mitarbeiter, die sich um sie kümmern können.“

Die Beschäftigung im Rahmen der Saisonierkontingente ist an klare Voraussetzungen gebunden. Vor der Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung prüft das Arbeitsmarktservice, ob die offene Stelle mit einer beim AMS vorgemerkten oder bereits am Arbeitsmarkt integrierten Arbeitskraft besetzt werden kann. Darüber hinaus müssen die geltenden Lohn- und Arbeitsbedingungen eingehalten und eine ortsübliche Unterkunft für die Dauer der Beschäftigung nachgewiesen werden.

Mit der gemeinsamen Vorgehensweise verfolgen die drei Ressorts das Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit des Tourismusstandorts Österreich zu sichern, den Betrieben verlässliche Rahmenbedingungen zu bieten und zugleich die Interessen der Beschäftigten zu wahren.

Rückfragehinweise:

Dr. Jakob Lundwall, MPhil MPhil

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Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus

Andrea Gesierich, MA

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