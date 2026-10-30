Spritpreisbremse wird wie angekündigt bis Ende November verlängert

Wien (OTS) -

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer: „Die Spritpreisbremse hilft dabei, die Auswirkungen hoher internationaler Energiepreise auf Haushalte und Betriebe abzufedern. Wie angekündigt verlängern wir die bestehende Regelung bis Ende November und sorgen damit weiterhin für eine Entlastung von rund 12 Cent pro Liter. Gleichzeitig behalten wir die internationale Preisentwicklung und die Versorgungssicherheit genau im Blick. Denn unser Ziel bleibt eine sichere und leistbare Energieversorgung.“

Staatssekretärin Michaela Schmidt: „Gerade die jüngsten Bekanntmachungen der massiven Gewinnsteigerungen von europäischen Ölkonzernen zeigen klar: die Spritpreisbremse einzuführen war der richtige Schritt! Ich freue mich, dass wir dieses wichtige Werkzeug nun für einen weiteren Monat verlängern konnten. Selbstverständlich werden wir die Energiepreise und die damit verbundene Inflationsentwicklung in diesem Zeitraum weiterhin ganz genau im Auge behalten.“

NEOS-Energiesprecherin Karin Doppelbauer: „Mit der Verlängerung der Spritpreisbremse dämpfen wir gezielt und treffsicher die - durch den Krieg im Nahen Osten - gestiegenen Spritpreise, ohne die Versorgungssicherheit zu gefährden. Damit setzen wir unseren konsequenten Kampf gegen die Teuerung fort. Unser Fokus liegt darauf, die Österreicherinnen und Österreicher im Alltag zu entlasten und sicherzustellen, dass die Inflation nicht wieder durchrauscht, sondern weiterhin unter dem EU-Schnitt bleibt. Gleichzeitig ist klar, dass Eingriffe wie eine Margenreduktion nur befristet sinnvoll sind, damit insbesondere kleinere Tankstellen nicht aus dem Markt gedrängt werden.“

Bestehende Regelung bleibt unverändert

Die Spritpreisbremse setzt sich weiterhin aus zwei Maßnahmen zusammen:

Senkung der Mineralölsteuer um 6,7 Cent pro Liter.

Begrenzung der Margen bei den erfassten Unternehmen der Mineralölwirtschaft um 3,5 Cent pro Liter.

Unter Berücksichtigung der Umsatzsteuer ergibt sich daraus eine rechnerische Entlastung von rund 12 Cent pro Liter Benzin und Diesel.

Die Spritpreisbremse entlastet nicht nur Haushalte und Betriebe direkt, sondern trägt auch zur Dämpfung der Inflation bei. Eine Senkung der Treibstoffpreise um 10 Cent pro Liter kann die Inflationsrate um rund 0,2 Prozentpunkte reduzieren.

Die Maßnahme bleibt bis 30. November 2026 befristet. Die weitere Entwicklung der internationalen Energiepreise wird laufend beobachtet.