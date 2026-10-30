FPÖ-Rosenkranz: Projekt „Qualifizierte Zuwanderung“ desaströs gescheitert

St. Pölten (OTS) -

„Die Einheitspartei hat mit ihrer verfehlten Willkommenspolitik einen Offenbarungseid abgelegt. Statt der versprochenen Fachkräfte wurden zusätzliche Arbeitslosigkeit, mangelnde Integration und eine explodierende Belastung unseres Sozialsystems importiert. Die Rechnung für dieses politische Versagen zahlen einmal mehr die Österreicher, die mit ihren Steuern für die Folgen aufkommen müssen. Das Märchen der qualifizierten Zuwanderung seit dem Jahr 2015 glaubt wirklich niemand mehr“, sagt FPÖ-Landesrat Susanne Rosenkranz.

Die Zahlen sprechen für sich: Während die Arbeitslosigkeit österreichischer Staatsbürger innerhalb der letzten 10 Jahre um fast 20 Prozent zurückgegangen ist, ist sie bei ausländischen Staatsbürgern um fast 35 Prozent gestiegen. Mittlerweile sind fast 160.000 ausländische Staatsbürger arbeitslos. Die angeblichen Fachkräfte aus Syrien sind Spitzenreiter mit einem Plus von 51,8 (!) Prozent.

„Wir Freiheitliche haben immer vor dieser Entwicklung gewarnt. Es braucht einen sofortigen Stopp dieser illegalen Massenzuwanderung von kulturfremden Menschen in unser Sozialsystem und damit eine Kurskorrektur in der Arbeitsmarktpolitik. Der Fokus muss auf der Ausbildung unserer Jugendlichen liegen und hier ganz besonders bei der Ausbildung neuer Facharbeiter“, führt Rosenkranz aus.

„Wenn Ausländer es nicht für nötig halten, sich ausreichend weiterzubilden, um hier arbeiten zu können, ist unsere Antwort klar: Abflug statt Sozialmigration! Österreich braucht einen Wettbewerb um die besten Köpfe statt eines Wettlaufs um die Sozialkasse. Unser Wohlstand darf nicht länger zum Spielball einer völlig verfehlten Zuwanderungspolitik werden“, stellte Rosenkranz klar.