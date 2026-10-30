Hessischer Abend bringt Wirtschaft und Politik in Wien zusammen

Wien (OTS) -

Das Land Hessen und die Deutsche Handelskammer in Österreich (DHK) luden am Donnerstagabend im Anschluss an die DHK Generalversammlung zum „Hessischen Abend“ ins Palais Niederösterreich in Wien ein. Im Mittelpunkt stand die Zusammenarbeit zwischen Österreich und einem der wirtschaftsstärksten deutschen Bundesländer.

„Hessen ist ein bedeutendes europäisches Wirtschaftsdrehkreuz, ein führender Standort für Weltmarktführer, Hochtechnologie und Finanzwirtschaft“, stellte DHK Präsident Hans Dieter Pötsch das deutsche Bundesland vor. Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein betonte in seiner Festrede die enge Partnerschaft zwischen Hessen und Österreich, die von wirtschaftlicher Stärke, Innovationskraft und gegenseitigem Vertrauen geprägt sei.

„Wir teilen Werte wie Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie sowie die feste Überzeugung, dass sich Leistung lohnen muss“, so Rhein. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten komme es darauf an, diese Zusammenarbeit weiter zu vertiefen – in der Gesundheitswirtschaft, bei Industrie 4.0 und Automatisierung, bei Elektromotoren und Mobilität. Rhein: „Gemeinsam wollen wir neue Chancen für Unternehmen erschließen, Freiräume für unternehmerisches Handeln schaffen und Europa als wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort stärken.“

Als Vertreter der österreichischen Bundesregierung bedankte sich Alexander Pröll, Staatssekretär für Digitalisierung, Verfassung, öffentlichen Dienst, Koordinierung und Kampf gegen Antisemitismus, in seinen Grußworten für die gute Zusammenarbeit von Hessen mit Österreich. „Wir haben die Chance, Dinge positiv zu verändern“, so Pröll mit Verweis auf Künstliche Intelligenz und die aktuellen Transformationsprozesse in der Wirtschaft. „Es liegt an uns, diese Chancen bestmöglich zu nutzen.“

LH-Stellvertreter Stefan Pernkopf hob in Vertretung der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Bedeutung der Energieversorgung für die Wirtschaft hervor. Niederösterreich setze dabei stark auf den Ausbau erneuerbarer Energie, insbesondere der Windkraft, so Pernkopf. Gemeinsamkeiten von Niederösterreich mit Hessen sieht er nicht nur in der Innovationskraft beider Regionen, sondern auch in der Kultur und dem Weinbau, womit Pernkopf galant zum kulinarischen Ausklang des Events mit hessischem und österreichischem Wein überleitete.

Mehr als 200 Gäste nutzten die Gelegenheit zur Vernetzung und zum Austausch. Unter ihnen die DHK Präsidiumsmitglieder Axel Kühner (ASK Management), Elisabeth Hintermann (Mühldorfer GmbH & Co. KG), Thomas Birtel, Joachim Schönbeck (Andritz AG) sowie zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft und Politik beider Länder, wie der deutsche Botschafter Vito Cecere, Willibald Ehrenhöfer (Zukunftsressort des Landes Steiermark), Jürgen Ratzinger (Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main), Björn Hertzer (Deutsche Bank), Christoph Knogler (Keba Group), Philipp Wassenberg (ERGO Versicherung), Helmut Weinwurm (Robert Bosch), Wolfgang Schwarz (Carl Zeiss), Wolfgang Huemer (Zoller Austria), Christian Kallinger (VNT Automotive), Alexander Zach (Merz Pharma Austria), Mahmut Türker (Airbus Defence and Space), Herbert Henninger (Primion), Peter Klement (Xervon Austria), Reinhard Suppan (ÖSWAG Werft Linz), Melita Mindermann (Messe Offenbach), Alessandro Cacciola (Gebrüder Weiss), Georg Krause (msg Plaut), Laszlo Dernovic (Deutsche Zentrale für Tourismus e.V.), Peter Koren (Industriellenvereinigung), Christopher Neff (Merck) sowie Georg Huber (GPK Pegger Kofler & Partner).

Durch den Abend führte die gebürtige Hessin Beatrice Schmidt, Geschäftsführerin der FM FORUM Industriemedien.