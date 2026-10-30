DHK Präsident Pötsch: „Moderate Lohnsteigerungen sind das Gebot der Stunde“

Wien (OTS) -

Nach rückläufigen Ergebnissen in den Jahren 2023 und 2024 hätten sich die deutsch-österreichischen Handlungsbeziehungen zwar wieder erholt, doch von einem Aufschwung könne nicht die Rede sein und die Herausforderungen seien nach wie vor groß, so Pötsch im Rahmen der 71. Generalversammlung der Deutschen Handelskammer in Österreich (DHK), die am Donnerstagabend im Palais Niederösterreich in Wien stattfand.

„Angesichts der anhaltenden Inflationsrisiken sind in Österreich und Deutschland derzeit moderate Lohnsteigerungen das Gebot der Stunde“, betonte Pötsch. So verständlich der Wunsch nach einem vollständigen Ausgleich der Kaufkraftverluste sei, müssten die Tarifpartner in Deutschland und Österreich auch die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen im Blick behalten. Wichtig sei es nun, die Teuerung nicht weiter anzuheizen und den Unternehmen Spielraum für Investitionen zu erhalten.

Wo bleibt der Bürokratieabbau?

„Deutschland und Österreich stehen vor vergleichbaren Herausforderungen: einem weiterhin schwachen wirtschaftlichen Umfeld, hohen Energie- und Standortkosten, zunehmendem internationalen Wettbewerbsdruck sowie einer immer komplexeren Regulierung“, so der DHK Präsident. Insbesondere an den von der Politik angekündigten Bürokratieabbau knüpft Pötsch Erwartungen: „Der Abbau ist bislang in unseren Unternehmen kaum angekommen.“ Umso wichtiger sei es, dass Deutschland und Österreich ihre Stärken gemeinsam nutzen. Diese sieht Pötsch in den leistungsfähigen Industrieunternehmen, den hervorragenden Fachkräften sowie der international anerkannten Forschungs- und Technologiekompetenz beider Länder.

Ehrung langjähriger Mitglieder

Im Zuge der Feierlichkeiten im Wiener Innenstadtpalais Niederösterreich ehrte die Deutsche Handelskammer in Österreich ihre langjährigen Mitgliedsunternehmen. Für ihre 70-jährige Mitgliedschaft gewürdigt wurden RHI Magnesita GmbH und die beiden Industrie- und Handelskammern für Niederbayern in Passau sowie Frankfurt am Main. Auf 60 Jahre Mitgliedschaft und enge Verbindung mit der DHK blicken die Messe Offenbach GmbH und die ÖSWAG Werft Linz GmbH zurück. Und für ihre 50-jährige Mitgliedschaft geehrt wurden die Deutsche Zentrale für Tourismus e. V., die Gebrüder Weiss Gesellschaft m.b.H., GPK Pegger Kofler & Partner Rechtsanwälte GmbH & Co KG sowie XERVON Austria GmbH.

Im Anschluss an die Generalversammlung luden der hessische Ministerpräsident Boris Rhein und DHK Präsident Hans Dieter Pötsch zum „Hessischen Abend“, bei dem sich allen DHK Mitgliedern und Gästen die Gelegenheit zu ausführlichen Gesprächen und Networking in den historischen Räumlichkeiten des Palais Niederösterreich bot.