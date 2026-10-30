ÖVP – Greco/Ofner: EisStadthalle muss erhalten bleiben!

Wien (OTS) -

Die Zukunft der Wiener EisStadthalle bleibt weiterhin ungewiss. Wie die APA berichtet, prüft die Stadt Wien neben einer Sanierung und Modernisierung auch eine dauerhafte Stilllegung der traditionsreichen Sportstätte. Obwohl die EisStadthalle bereits seit Monaten geschlossen ist, liegen weder ein konkreter Zeitplan noch eine Kostenschätzung vor. Für die Sportsprecherin der Wiener Volkspartei, Stadträtin Kasia Greco, und den Bezirksparteiobmann der Volkspartei Rudolfsheim Fünfhaus, Felix Ofner, ist klar: Die EisStadthalle muss erhalten bleiben und so rasch wie möglich wieder öffnen.

„Mehr als 4.000 Menschen haben mittlerweile die Petition zum Erhalt der EisStadthalle unterzeichnet. Trotzdem bleibt SPÖ-Stadtrat Hacker konkrete Antworten zur Zukunft dieser wichtigen Sportstätte schuldig. Natürlich muss eine fast 70 Jahre alte Anlage technisch modernisiert werden. Unser Ziel einer Schlanken Stadt bedeutet, die finanziellen Mittel dort einzusetzen, wo sie den Wienerinnen und Wienern unmittelbar zugutekommen. Dazu gehört auch der Erhalt wichtiger Sportstätten für den Nachwuchs-, Breiten- und Leistungssport. Statt eine dauerhafte Schließung in den Raum zu stellen, braucht es endlich einen klaren Sanierungsplan und eine rasche Wiedereröffnung!“, betont Greco.

Auch der Bezirksparteiobmann der Volkspartei Rudolfheim-Fünfhaus Felix Ofner kritisiert die anhaltende Ungewissheit: „Seit Generationen lernen Kinder aus unserem Bezirk und der Umgebung in der EisStadthalle Eislaufen. Der Verweis der Stadt Wien auf zusätzliche Kapazitäten in Kagran und am Eisring Süd ist keine zufriedenstellende Antwort. Gerade für Schulklassen sind weite Wege quer durch Wien kaum praktikabel. Unsere Kinder brauchen Sportmöglichkeiten in ihrer Nähe und keine weiteren Vertröstungen.“

Greco und Ofner fordern abschließend ein klares Bekenntnis der SPÖ-Neos-Stadtregierung zum Erhalt der EisStadthalle, eine rasche Klärung des Sanierungsbedarfs und einen verbindlichen Zeitplan für die Wiedereröffnung. „Mehr als 4.000 Unterschriften sind ein klarer Auftrag. SPÖ Stadtrat Hacker muss nun endlich handeln!“