Abschied nehmen vom Haustier: Wiener Angebote unterstützen Tierhalter*innen

Wien (OTS) -

Wien. Der Tod eines Haustiers ist für viele Menschen ein schmerzhafter Einschnitt. Ob Hund, Katze, Kaninchen oder Vogel: Haustiere sind häufig enge Familienmitglieder. In Wien stehen Tierhalter*innen verschiedene Möglichkeiten offen, um in Würde Abschied zu nehmen und das verstorbene Tier entsprechend den gesetzlichen Vorgaben zu versorgen.

Kostenlose Abholung

Die Mitarbeiter*innen des ebs wien kläranlage & tierservice sind täglich im ganzen Wiener Stadtgebiet unterwegs. Sie holen innerhalb von 24h verstorbene oder eingeschläferte Haustiere kostenlos ab, wenn diese telefonisch (unter 01 76 76 176) gemeldet werden. Alternativ können diese auch persönlich am Standort der ebswien kläranlage & tierservice im 11. Bezirk abgegeben werden.

Bestattung im Garten nur unter bestimmten Voraussetzungen

Ruth Jily, Leiterin des Vetrerinäramts erklärt: „Wer über einen eigenen Garten verfügt, kann sein Haustier grundsätzlich auch dort beerdigen. Wichtig ist, dass das Tier nicht an einer anzeigepflichtigen Tierseuche verendet ist. Für Geflügel und andere Nutztiere gelten andere Bestimmungen: Sie dürfen nicht einfach am eigenen Grundstück vergraben werden.“

Vor einer privaten Bestattung im eigenen Garten empfiehlt es sich daher, sich über die geltenden gesetzlichen Regeln zu informieren.

Tierfriedhof als Ort des Gedenkens

Eine weitere Möglichkeit bietet der Erste Wiener Tierfriedhof im 11. Bezirk. Dort können Tierhalter*innen ihre verstorbenen Haustiere in einer geschützten und würdevollen Umgebung bestatten. Zur Auswahl stehen sowohl Erdgräber als auch Urnengräber. Der Tierfriedhof bietet damit auch einen festen Ort, an dem Angehörige später Abschied nehmen und des Tieres gedenken können.

Kremierung und individuelle Urnenbeisetzung

Wer eine Kremierung bevorzugt, kann diese in dem in Wien zugelassenen Tierkrematorium im 11. Bezirk durchführen lassen. Die Asche kann anschließend in einer Urne mit nach Hause genommen werden.

Unterstützung in der Trauer

Der Verlust eines Tieres kann emotional ebenso belastend sein wie der Verlust eines Menschen. Trauer, Schuldgefühle und Unsicherheit über die richtige Entscheidung sind keine ungewöhnlichen Reaktionen. Tierärzt*innen sowie spezialisierte Beratungs- und Unterstützungsangebote können in dieser schwierigen Phase bei der Entscheidungsfindung und bei der Trauerbewältigung helfen.

Die Wiener Amtstierärzt*innen empfehlen, sich frühzeitig über die unterschiedlichen Möglichkeiten zu informieren. So können Tierhalter*innen in Ruhe entscheiden, welche Form des Abschieds den eigenen Vorstellungen entspricht und gleichzeitig den gesetzlichen Bestimmungen gerecht wird.

Weiterführende Informationen:

https://www.ebswien.at/tierservice/

https://www.tfwien.at/