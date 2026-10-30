Junge Menschen wollen willkommen sein

Wien (OTS) -

Aktuell formiert sich ein immer größer werdendes überparteiliches Bündnis unter dem Motto: Ein Pass, der passt! Es wird dafür geworben, dass Kinder, die selber in Österreich geboren werden und mit größter Wahrscheinlichkeit ihr Leben hier verbringen werden, und deren Eltern bereits seit vielen Jahren in Österreich leben und oft in unverzichtbaren Jobs arbeiten, die Österreichische Staatsbürgerschaft bei ihrer Geburt bekommen.

„Wir fordern die Staatsbürgerschaft für hier geborene Kinder seit vielen Jahren und freuen uns daher sehr, dass diese Idee nun durch so viele Persönlichkeiten Rückenwind bekommt,“ freut sich Christian Oxonitsch, Bundesvorstandsmitglied der Österreichischen Kinderfreunde. „Wir wollen doch, dass sich diese jungen Menschen in unserem Land gut integrieren und sich als Teil unserer Gesellschaft empfinden und verhalten. Diese Kinder und Jugendlichen kennen die ursprüngliche Heimat ihrer Eltern oft nur vom Hörensagen. Ihre Heimat ist Österreich“, weiß Oxonitsch aus jahrelanger Beschäftigung mit dieser Altersgruppe.

„Wir sind ehrlich irritiert, dass ausgerechnet die Ministerin für Integration das so nicht erkennt. Wir haben doch dasselbe Ziel, nämlich dass alle jungen Menschen unsere gemeinsamen Werte übernehmen und leben – dazu zählt, sich zur Demokratie zu bekennen und an den demokratischen Prozessen teilzunehmen. Gleichzeitig verwehren wir ihnen das, in dem sie nicht zu Wahlen zugelassen sind. Dass das einen jungen Menschen frustriert, kann ich gut verstehen. Aber auch demokratiepolitisch ist der Ausschluss eines nicht unbeträchlichen Teils der Bevölkerung von demokratischen Prozessen eine immer größer werdende Gefahr für unser Land,“ zeigt sich Daniela Gruber-Pruner, Bundesgeschäftsführerin der Kinderfreunde, verwundert über die Absage von Familien- und Integrationsministerin Bauer an die Forderung des breiten Bündnisses.

Die Forderung der Initiative „Ein Pass, der passt!“ ist im Übrigen kein besonders gewagter Schritt. Im Gegenteil: Österreich ist eines der restriktivsten Einbürgerungsländer weltweit.