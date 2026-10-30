SPÖ-Termine von 2. bis 8. November 2026

Wien (OTS) -

MONTAG, 2. November 2026

10.00 Uhr Nationalratsabgeordnete Petra Bayr eröffnet als Präsidentin der PACE das World Forum for Democracy in Straßburg.

12.30 Uhr Vizekanzler Andreas Babler nimmt an der Kranzniederlegung im Gedenken an die Opfer des Terroranschlags von 2020 am Desider-Friedmann-Platz teil.

18.00 Uhr Bundesministerin Korinna Schumann nimmt an der Buchpräsentation des Ampuls Verlages „Diagnose Arbeit - Wie ein gesundes Arbeitsleben möglich ist“ teil (Sozialministerium, Stubenring 1).

19.00 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt zur Veranstaltung „Der Schlüssel würde noch passen“ mit Cathrin Kahlweit im Gespräch mit Irina Scherbakowa. Anmeldung unter: https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/der-schluessel-wuerde-noch-passen (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 3. November 2026

9.00 Uhr Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner nimmt am Opening des WTUN-Kongresses (World Technology Universities Network) in der FH Oberösterreich teil (Hauptgebäude, HS2, Garnisonstraße 21, 4020 Linz).

9.00 Uhr Bundesministerin Korinna Schumann nimmt an der Pressekonferenz „Gleichstellung zahlt sich aus – wie ‚100 Prozent‘ Betrieben und Beschäftigen zu fairen Gehältern und Karrierewegen verhilft“ teil (Albertina Modern, Karlsplatz 5, 1010 Wien).

10.30 Uhr Bundesminister Markus Marterbauer nimmt an der Pressekonferenz zum Thema „Start einer Info-Kampagne zum digitalen Beleg“ mit Staatssekretärin Eibinger-Miedl und Christian Ackerler (Amt für Betrugsbekämpfung) teil. Anmeldung unter: [email protected] (BMF, Johannesgasse 5, 1010 Wien, Purpursaal).

10.30 Uhr Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner nimmt an der Signing ceremony for the internship cooperation agreement between OECD and JKU Linz teil (Campus der JKU, LOFT C, 2. Stock).

17.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt zur Online-Veranstaltung „(S)caring Masculinities – Caring Masculinities und Väterkarenz“ mit SPÖ-Nationalratsabgeordnetem Bernhard Herzog und Elli Scambor. Anmeldung unter: https://renner-institut.at/veranstaltungen/s-caring-masculinities-caring-masculinities-und-vaterkarenz.

18.00 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt gemeinsam mit der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien/Niederösterreich, der Bildungsdirektion Wien, der Innovationsstiftung für Bildung und der MEGA Bildungsstiftung zu einer Podiumsdiskussion zum Thema „Geld allein ist noch kein Schulfach“ mit Univ. Prof.in Nicole Ackermann. Anmeldung unter: https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/geld-allein-ist-noch-kein-schulfach (Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien, Stephaniesaal, Stephansplatz 3).

19.00 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt zur Veranstaltung „Was Weimar mit der AFD verbindet – und was nicht“ mit Tessa Szyszkowitz und Katja Hoyer. Anmeldung unter: https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/was-weimar-mit-der-afd-verbindet-und-was-nicht (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 4. November 2026

15.00 Uhr Bundesministerin Korinna Schumann nimmt am Werkstattgespräch der Vinzenz Gruppe „Gesundheitsversorgung: Verbinden, was zusammengehört“ teil (Haus der Musik, Seilerstätte 30).

10.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Bundeskanzleramt).

11.00 Uhr Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner nimmt am Journalistinnenkongress 2026 teil (Haus der Industrie, Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien).

16.00 Uhr Der SPÖ-Parlamentsklub lädt gemeinsam mit der SPÖ-Bildung, der Wiener SPÖ-Bildung sowie der Wiener Bildungsakademie zur feierlichen Verleihung des „Marie-Jahoda-Preises für herausragende wissenschaftliche Erkenntnisse“ an die Journalistin und Publizistin Dr.in Barbara Coudenhove-Kalergi im Lokal 3 des Parlaments ein. Anmeldung unter: [email protected].

18.00 Uhr Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner verleiht den Staatspreis für Erwachsenenbildung 2026 (Haus der Begegnung Mariahilf, Königsegggasse 10, 1060 Wien).

18.00 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt zur Veranstaltung „Ari Rath Preis für kritischen Journalismus“ ein. Eine Jury von Expertinnen und Experten unter dem Vorsitz von Gertraud Auer Borea d’Olmo, der langjährigen ehemaligen Generalsekretärin des Bruno Kreisky Forums für internationalen Dialog und enge Vertraute von Ari Rath, hat einstimmig Renata Schmidtkunz und Hans Rauscher für den „Ari Rath Preis für kritischen Journalismus“ 2026 vorgeschlagen. Anmeldung unter: https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/ari-rath-preis-fuer-kritischen-journalismus-7 (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DONNERSTAG, 5. November 2026

14.00 Uhr Bundesminister Peter Hanke nimmt an der Eröffnung des digitalen Bahn-Testcenters von Siemens teil (Heinrich-von-Buol Gasse 5, 1210 Wien).

17.00 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt zur Online-Veranstaltung „Israel after the Vote: Understanding the election results and what comes next“ mit Moran Stern, Tal Schneider, Thair Abu Ras und Amir Tibonzum. Anmeldung unter: https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/israel-after-the-vote-understanding-the-election-results-and-what-comes-next.

(Schluss) ls/lw