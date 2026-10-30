FPÖ - Brucker: Ohne Nationalstadion verliert Wien international den Anschluss!

Wien (OTS) -

„Wenn internationale Fluggesellschaften zunehmend auf osteuropäische Standorte setzen und nun auch Konzertveranstalter Wien aufgrund fehlender geeigneter Infrastruktur auslassen, ist das ein mehr als ernstes Warnsignal für den Ruf unserer Stadt als internationale Metropole“, erklärt der Kultursprecher des Freiheitlichen Rathausklubs, Lukas Brucker, angesichts der aktuellen Diskussion um ein mögliches Wien-Konzert der irischen Rockband U2.

Für Brucker zeigt die Debatte einmal mehr, wie dringend Wien ein modernes, multifunktionales Nationalstadion benötigt. „Das Ernst-Happel-Stadion ist in die Jahre gekommen und kann mit den Anforderungen internationaler Großveranstaltungen nicht mehr mithalten. Wien braucht endlich eine zeitgemäße Arena, die nicht nur dem Spitzensport, sondern auch Konzerten und kulturellen Großereignissen auf Weltniveau gerecht wird“, so Brucker mit Verweis auf die moderne Puskás Aréna in Budapest.

Die Folgen einer unzureichenden Infrastruktur würden weit über den Kulturbereich hinausreichen. Internationale Großveranstaltungen seien ein wichtiger Faktor für Tourismus, Gastronomie und den gesamten Wirtschaftsstandort. „Jedes Konzert, das aufgrund fehlender Infrastruktur anderswo stattfindet, bedeutet auch entgangene Wertschöpfung und einen weiteren Kratzer am Image Wiens als Weltstadt. Das Fremdwort, das SPÖ und NEOS hier offenbar suchen, heißt Umwegrentabilität“, betont Brucker.

Abschließend fordert Brucker die rot-pinke Stadtregierung auf, die Planungen für ein modernes Nationalstadion endlich voranzutreiben und die notwendigen Voraussetzungen für internationale Großveranstaltungen zu schaffen: „Wenn Wien nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit keiner mehr nach Wien.“