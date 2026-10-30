SPÖ-Seltenheim zu Social-Media-Mindestalter: „EU-Kommission darf Österreich beim Kinderschutz nicht ausbremsen!“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer und Mediensprecher Klaus Seltenheim bekräftigt heute, Freitag, die Kritik der SPÖ an der Entscheidung der EU-Kommission, die Stillhaltefrist für das österreichische Social-Media-Verbot für Kinder unter 14 Jahren bis Ende Juli 2027 zu verlängern. „Es ist völlig unverständlich, dass die EU-Kommission mit einer nur wenige Zeilen umfassenden Mitteilung das österreichische Social-Media-Verbot um Monate verzögert, während gleichzeitig noch keine konkrete europäische Lösung vorliegt. Wer selbst noch keine Regelung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vorgelegt hat, darf andere nicht daran hindern, tätig zu werden. 84 Prozent der Menschen in Österreich unterstützen ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 14 Jahren. Das zeigt, wie groß der Wunsch nach wirksamem Schutz unserer Kinder und Jugendlichen ist“, so Seltenheim, der gegenüber dem SPÖ-Pressedienst betont: „Die EU-Kommission darf Österreich beim Kinderschutz nicht ausbremsen!“ ****

„Die EU-Kommission hat selbst den Ernst der Lage erkannt und plant mit dem EU-Kids-Act Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. Österreich hat dabei mit der Initiative von SPÖ-Medienminister Andreas Babler eine Vorreiterrolle übernommen und wichtige Impulse für eine europäische Lösung gesetzt. Wir begrüßen eine gemeinsame europäische Regelung. Die EU-Kommission ist gefordert, jetzt Tempo zu machen“, betont Seltenheim.

Für den SPÖ-Mediensprecher ist klar: „Wir werden nicht lockerlassen. Österreich wird die Vorbereitungen für das Social-Media-Verbot konsequent weiterführen, damit es so rasch wie möglich umgesetzt werden kann. Kinder und Jugendliche haben ein Recht darauf, auch im digitalen Raum geschützt zu werden. Ihre Gesundheit und ihr Wohlergehen müssen immer Vorrang vor den wirtschaftlichen Interessen der Online-Giganten haben“, so Seltenheim abschließend. (Schluss) ls/mb