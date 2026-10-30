80 Jahre Stadtbibliothek Weitra: Ein Ort für Literatur und Begegnung

St. Pölten (OTS) -

80 Jahre Stadtbibliothek Weitra stehen für gelebte Bibliotheksarbeit und das Engagement vieler Menschen. Anlässlich des Jubiläums würdigt Landesrat Anton Kasser die wichtige Rolle öffentlicher Bibliotheken für Bildung, Begegnung und gesellschaftliche Teilhabe.

„Acht Jahrzehnte lang ist die Stadtbibliothek Weitra ein Ort, an dem Menschen Literatur entdecken, Wissen erwerben und neue Perspektiven kennenlernen können. Dazu gratuliere ich sehr herzlich! Das Jubiläum steht für Kontinuität, großes Engagement und die Bereitschaft, auf die Bedürfnisse der Menschen vor Ort einzugehen“, betont Landesrat Anton Kasser.

Wie vielfältig die Bibliotheksarbeit in Weitra ist, zeigt auch die Aktion „Weitra liest“, mit der die Stadtbibliothek beim NÖ Bibliotheken Award 2024 unter den Nominierten war. Das Projekt steht für kreative Ideen und den Einsatz, Menschen für Literatur zu begeistern. „Unsere niederösterreichischen Bibliotheken sind weit mehr als Orte, an denen Bücher ausgeborgt werden. Sie schaffen Raum für Bildung und Austausch, fördern die Medienkompetenz und ermöglichen den Zugang zu Wissen und Literatur. Vor allem bringen sie Menschen zusammen und stärken die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben“, so Kasser.

Ein besonderer Dank gilt allen, die die Stadtbibliothek Weitra in den vergangenen 80 Jahren geprägt haben. Hervorzuheben ist Elfriede Moser, die die Bibliothek seit vielen Jahren mit großem Engagement leitet, ebenso wie ihr Team. Kasser dankt auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den vielen engagierten Menschen in den niederösterreichischen Bibliotheken, die sich für lebendige und offene Orte der Begegnung einsetzen.

„Die Servicestelle Treffpunkt Bibliothek wünscht der Stadtbibliothek Weitra weiterhin viel Erfolg, viele neugierige Leserinnen und Leser und zahlreiche schöne Begegnungen. Möge sie auch in Zukunft ein Ort sein, an dem Literatur begeistert, Wissen wächst und Gemeinschaft entsteht“, gratuliert Geschäftsführerin Kathrin Hömstreit abschließend.

Weitere Informationen: Treffpunkt Bibliothek – Service des Landes NÖ für Bibliotheken, Kerstin Mayer, Tel.: 02742/9005-17993, E-Mail: [email protected]