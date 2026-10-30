  • 30.10.2026, 11:13:02
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„Daheim – das Volksgruppenmagazin“: Was Volksschulkinder über Volksgruppen lernen

Am 1. November um 13.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Marin Berlakovich präsentiert „Daheim – das Volksgruppenmagazin“ am Sonntag, dem 1. November 2026, um 13.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit folgenden Themen:

Was Volksschulkinder über Volksgruppen lernen

Ab Herbst 2027 soll in den Räumlichkeiten der Komenský-Schule in Wien erstmals eine kroatisch-deutsche Volksschulklasse starten. Die Initiative dazu hat der neu gegründete kroatische Schulverein Rešetarić ergriffen. Vor allem für Angehörige der burgenländisch-kroatischen Volksgruppe ist das ein lange ersehnter Schritt. Denn nun können Eltern ihre Kinder auch in der Bundeshauptstadt Wien in eine zweisprachige Schule schicken. Aber wie viel wissen Volksschulkinder generell über die sechs anerkannten Volksgruppen in Österreich? Im Jahr 2023 hat es eine Lehrplanänderung gegeben: Volkschulkindern soll Wissen über Volksgruppen vermittelt werden. Wie kommt die Lehrplanänderung in den Schulen an? Und warum bedeutet vielen Angehörigen der kroatischen Volksgruppe die kroatisch-deutsche Volksschulklasse so viel? Eine Reportage von Isabelle Reitbauer.

Kornisch, die letzte keltische Sprache

Das Kornische, die keltische Sprache Cornwalls, erhielt im Januar 2026 den höchsten offiziellen Schutzstatus der Europäischen Union. Nach ihrer Anerkennung als Minderheitensprache im Jahr 2002 markiert dieser jüngste rechtliche Meilenstein einen historischen Sieg gegen das Aussterben einer jahrtausendealten Sprache. Doch ist das Kornische damit tatsächlich gerettet – und wer steht hinter der Wiederbelebung der letzten bedrohten Kelten-Sprache der EU? Ein Bericht von Susanne Pitro.

Wie sagt man ..?

In der Serie „Wie sagt man ..?“ treffen einander sechs junge Menschen aus den sechs autochthonen Volksgruppen Österreichs und sind für den ORF gewissermaßen als lebende Wörterbücher, die sich miteinander austauschen, im Einsatz. Dieses Mal geht es um Haustiere. Ein Beitrag von Samuel Mago.

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