Martina Gedeck, Volker Schlöndorff und Fiva in „Willkommen Österreich“ am 3. November in ORF 1 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Dirk Stermann und Christoph Grissemann begrüßen am Dienstag, dem 3. November 2026, um 22.00 Uhr – und bereits ab 20.00 Uhr auf ORF ON – zu einer neuen Ausgabe von „Willkommen Österreich“. Zu Gast sind dieses Mal Schauspielerin Martina Gedeck, Regisseur und Drehbuchautor Volker Schlöndorff sowie Rapperin, Moderatorin und Autorin Fiva. „Käfige“ und „Sardinien“ beschäftigen die „Sheep“ in zwei neuen Folgen der ORF/ZDF-Miniserie ab 22.55 Uhr. Zum Abschluss hat DIE.NACHT um 23.45 Uhr eine neue Ausgabe von „Der Professor und der Wolf“ im Gepäck: Armin Wolf und Peter Filzmaier widmen sich der „Schicksalswahl für Donald Trump“.

„Willkommen Österreich“ (um 22.00 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON)

Martina Gedeck und Volker Schlöndorff kommen in die Hallen des Marx Palasts, um mit den „Willkommen Österreich“-Hosts über ihren Film „Heimsuchung“ zu sprechen. Außerdem hat Nina Sonnenberg, bekannt als Musikerin Fiva, mit „Das Herz, ein Wolf“ ihr literarisches Debüt vorgelegt. Was sich in einem Münchner Freibadsommer zwischen Bröselneurosen, Psychofasten und Familienritualen sonst noch offenbart, erzählt sie im Talk. Und Marc Carnal hat sich ausgerechnet zur gruseligsten Zeit des Jahres auf den Wiener Zentralfriedhof gewagt, um sich dort mit Tod, Jenseits und seiner Aufnahme ins ewige Himmelreich auseinanderzusetzen.

Martina Gedeck und Volker Schlöndorff zählen zu den bedeutendsten deutschen Filmschaffenden unserer Zeit. Während Regisseur Schlöndorff als einer der wichtigsten Vertreter des Neuen Deutschen Films gilt und für „Die Blechtrommel“ 1979 mit einem Oscar prämiert wurde, begeisterte Martina Gedeck als Schauspielerin und Charakterdarstellerin in Filmen wie „Bella Martha“, „Das Leben der Anderen“ oder „Die Wand“. In „Heimsuchung“ erzählt Schlöndorff die Geschichte eines Hauses an einem märkischen See. In der Filmadaption des Romans von Jenny Erpenbeck spielt Martina Gedeck eine kommunistische Schriftstellerin, die mit ihrem Mann einen Neuanfang wagt. Wann die Suche nach einem Zuhause zur Heimsuchung wird und was die beiden über die Dreharbeiten mit Lars Eidinger, Susanne Wolff, Detlev Buck, Michael Maertens und Ulrich Matthes zu berichten haben, erzählen sie in „Willkommen Österreich“.

Die Münchner Rapperin Fiva hat mit ihren Konzerten bereits Hallen gefüllt und mit der FM4-Radiosendung „Fivas Ponyhof“ ein wöchentliches Radiohighlight für ihre Fanbase etabliert. Dieses Jahr hat Fiva alias Nina Sonnenberg ihren ersten Roman „Das Herz, ein Wolf“ vorgelegt. Darin erzählt sie die Geschichte von Nele Kastner, deren Vater Bernd im Sterben liegt. Nele begleitet ihn und erinnert sich dabei an ihre Kindheit und Jugend. Wie man die Schönheit im Traurigen findet und welche Motive sie aus ihrem eigenen Leben in dem Buch verarbeitet hat, verrät Nina Sonnenberg im Talk mit Stermann und Grissemann.

„Sheep“ Folge 3 & 4 (um 22.55 und 23.15 Uhr in ORF 1 und bereits jetzt auf ORF ON)

Für die Schafe dreht sich diesmal alles um „Käfige“, denn der Elektrozaun kommt ihnen beim Versuch, dem Hof zu entkommen, in die Quere, und „Sardinien“, wenn Schaf Oliver im Wald eine überraschende Bekanntschaft macht, die ihn bald vor eine folgenschwere Wahl stellt. Für die international bereits doppelt ausgezeichnete (Student Award in der „Short Form Competition“ bei Canneseries 2026 sowie Beste Short Form Serie beim Seriencamp Festival 2026) Miniserie „Sheep“, die bei der diesjährigen Televisionale in Weimar auch im Rennen um den MDM Debütpreis für die beste Regie-Debütleistung des Jahres in Fernsehen und Streaming ist, standen echte Schafe vor der Kamera, die mittels Animation „zum Sprechen gebracht“ wurden. Hinter der Serie steht das junge österreichische Kreativduo Alex Reinberg und Leni Gruber, die Drehbücher erarbeiteten sie gemeinsam mit Sebastian Huber. Als Sprecher:innen der „Sheep“ sind Merlin Sandmeyer, Birgit Minichmayr, Roland Düringer, Jella Haase, Michael Ostrowski, Verena Altenberger, Günther Lainer, Marlene Hauser, Christoph Fritz, Berni Wagner, Salka Weber u. v. a. im Einsatz. Auf ORF ON stehen alle Folgen von „Sheep“ bereits jetzt zum Streamen zur Verfügung. Weitere Informationen zur Serie sind unter https://presse.ORF.at zu finden. „Sheep“ ist eine Produktion der HORSE&FRUITS Filmproduktion in Koproduktion mit ORF und ZDF, gefördert von Fernsehfonds Austria und Land Niederösterreich.

„Der Professor und der Wolf: Schicksalswahl für Donald Trump“ (um 23.45 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON)

Am 3. November bekommen die USA ein neues Parlament. Bei den „Midterms“ wird das gesamte Repräsentantenhaus neu gewählt sowie ein Drittel des Senats. Für Präsident Trump ist es eine entscheidende Wahl, denn bisher hatte „seine“ republikanische Partei in beiden Kammern die Mehrheit. Wie gut sind die Chancen der oppositionellen Demokraten auf einen Wahlsieg? Wäre Trump dann eine „Lame Duck“? Oder regiert er danach sogar noch extremer – innenpolitisch mit präsidentiellen Dekreten und mit außenpolitischen Abenteuern? Das analysieren der Politologe und USA-Experte Peter Filzmaier und ZIB-2-Moderator Armin Wolf in einer neuen Folge von „Der Professor und der Wolf“.