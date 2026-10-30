Von Lotterbuben, KiBuJu und Kunst, die berührt

St. Pölten (OTS) -

Christoph Mauz begibt sich am Mittwoch, 4. November, 19 Uhr, im Literaturhaus NÖ in Krems auf einen Streifzug durch Christine Nöstlingers Werk und liest Lieblingsstücke, Entdeckungen, Bekanntes und Vergessenes unter dem Titel „Geplant habe ich gar nichts. Ein gemischter Satz“. Infos: www.literaturhausnoe.at

Die Kabarettkollegen Viktor Gernot und Thomas Stipsits gastieren mit ihrem Erfolgsprogramm „Lotterbuben“ am Mittwoch, 4. November, im VAZ St. Pölten. Danach folgt die Show „The Magic Of Abba“ am 14. November, der Auftritt von „The Dark Tenor“ am 20. November sowie das ukrainische Sinfonieorchester Lords of the Sound mit „Hogwarts Magic Symphony“ am 21. November. Alle Termine und Highlights unter: www.vaz.at

Der Verein Filmzuckerl zeigt „Bitteres Fest“ am Mittwoch, 4. November, 20.30 Uhr, und am Donnerstag, 5. November, 18.15 Uhr, im Original mit Untertiteln in der Filmbühne Waidhofen/Ybbs. Infos: www.filmzuckerl.at

Das Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich präsentiert am Donnerstag, 5. November, 18.30 Uhr, den experimentellen Dokumentarfilm „Holofiction“ (2025) von Michal Kosakowski im Rahmen der Reihe „Erzählte Geschichte“. Infos: www.museumnoe.at

Im Congress Center Baden findet von Freitag, 6., bis Samstag, 7. November, das erste Krimifestival statt. Mit diesem Event erhält Baden erstmals ein Veranstaltungswochenende, das Literatur, Kulinarik, Musik und interaktive Unterhaltung miteinander verbindet. Genaues Programm unter: www.ccb.at

Der Theaterverein Herrnbaumgarten zeigt ab Freitag, 6. November, 19.30 Uhr, „Ein Mann fürs Grobe“ im Veranstaltungssaal Gasthaus zum Doppeladler. Zu sehen ist das Stück bis 21. November. Infos: www.herrnbaumgarten.at/theater

Im Kino im Kesselhaus Krems wird am Freitag, 6. November, der Film „Nöstlinger – Sowieso und überhaupt“ gezeigt, anschließend an das beeindruckende Filmporträt der Autorin ist Regisseurin Alexandra Schneider zum Filmgespräch zu Gast. Außerdem wird am Freitag, 13. November, Dziga Vertovs legendärer Stummfilmklassiker „Der Mann mit der Kamera“ live von Martin Eberle und Martin Ptak neu vertont. Weitere Termine unter: www.kinoimkesselhaus.at

Im kunstraumarcade in Mödling wird am Samstag, 7. November, 18 Uhr, die neue Ausstellung anlässlich 20 Jahre BAAF Best Austrian Animation eröffnet. Dauer der Ausstellung bis 5. Dezember. Am Samstag, 21. November, findet um 18 Uhr das Konzert „Hirsch Fisch“ statt. Infos: www.kunstraumarcade.at

Gänsehautmomente und jede Menge Spaß erwarten das Publikum bei der Show „Sing and Dance“ im Musium Reinsberg am Samstag, 7., 19.30 Uhr, und Sonntag, 8. November, 16 Uhr. Jakob und Felix Hornbachner treten mit Daniel Gutmann am Freitag, 13. November, 19.30 Uhr, in Reinsberg auf. Infos: www.reinsberg.at

Das KlezMORE Festival Vienna von 7. bis 15. November erweitert bei seiner 23. Ausgabe unter dem Titel „Sounding the Archive“ seinen Radius und bespielt unter anderem auch erneut die ehemaligen Synagogen in St. Pölten und Kobersdorf. Infos: klezmore-vienna.at

Am Samstag, 7., und Sonntag, 8. November, erwartet die Besucherinnen und Besucher im archäologischen Freigelände im MAMUZ Schloss Asparn/Zaya ein fulminantes Programm: Sechs Wikinger-Sippen schlagen von 10 bis 17 Uhr ihre Zelte auf und laden ein, die faszinierende Welt der Nordmänner und Nordfrauen kennenzulernen. Infos: www.mamuz.at

Das Forum Frohner widmet sich ab Samstag, 7. November, der sinnlichen Erfahrung von Bildern, ganz ohne körperlichen Kontakt mit der Ausstellung „Don`t touch – Kunst berührt“, die bis 29. März 2027 in Krems-Stein zu sehen ist. Einblicke hinter die Kulissen spektakulärer Gerichtsprozesse, pointierte Anekdoten und jede Menge feiner Schmäh erwarten die Besucherinnen und Besucher beim Artist Talk mit Oliver Schopf am Sonntag, 8. November, 15 Uhr, im Karikaturmuseum Krems. Im Rahmen der Reihe „Artists ON AIR“ ist die kroatische Autorin Ena Katarina Haler zu Gast in der Artothek Niederösterreich in Krems am Donnerstag, 12. November, 18 Uhr. Infos: www.kunstmeile.at

Musikalische Gäste aus Südtirol sind am Samstag, 7. November, 19.30 Uhr, auf Einladung der Volkskultur Niederösterreich im Haus der Regionen zu Gast: Die Band Ganes präsentiert ihr Programm „Vives!“. Infos: www.volkskulturnoe.at

Das Cinema Paradiso Baden setzt von Sonntag, 8., bis Sonntag, 29. November, ein Zeichen gegen Antisemitismus und Ausgrenzung und erinnert an die Novemberpogrome 1938, die zur „Shoah“ führten. Mit Live-Veranstaltungen, Filmpremieren und Klassikern wird eine lebendige, diverse jüdische Kultur- und Filmszene aus aller Welt gezeigt. Programm unter: www.cinema-paradiso.at

SapperLotti ist ein freches, poetisches und vergnügliches Theaterstück für Kinder ab fünf Jahren. Das theatro piccolo erzählt eine wahre Geschichte über die unterschiedlichen Lebensmöglichkeiten am Sonntag, 8. November, 17 Uhr, in der Kulturszene Kottingbrunn. Das renommierte Ensemble Federrausch widmet sich am Donnerstag, 12. November, 19.30 Uhr, in „Als sie mich eroberte“ dem großen Thema Beziehung. Weitere Termine: www.kulturszene.at

Das Kinder- und Jugendbuchfestival KiJuBu stellt 2026 Christine Nöstlinger in den Mittelpunkt. Anlässlich ihres 90. Geburtstags widmet das Festival der bedeutenden österreichischen Kinder- und Jugendbuchautorin einen eigenen Programmschwerpunkt. Von 8. bis 13. November laden Lesungen, Workshops und Begegnungen dazu ein, ihr Werk neu zu entdecken. www.kijubu.at