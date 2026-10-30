Universitätsklinikum St. Pölten: Blutspenderinnen und Blutspender geehrt

St. Pölten (OTS) -

Vor kurzem fand im Universitätsklinikum St. Pölten die Ehrung der Blutspenderinnen und Blutspender statt, zu der insgesamt rund 170 Personen eingeladen waren. Ein besonderes Dankeschön gilt Bruno Goiser, der bereits 200 Mal Blut gespendet hat.

„Blutspenden ist ein Zeichen gelebter Solidarität und ein unverzichtbarer Beitrag zur Gesundheitsversorgung. Jede einzelne Spende kann Leben retten und schenkt Menschen in schwierigen Situationen neue Hoffnung. Besonders beeindruckend ist das Engagement jener Menschen, die über viele Jahre hinweg regelmäßig Blut spenden und damit Verantwortung für ihre Mitmenschen übernehmen – wie Bruno Goiser mit bereits 200 Spenden. Dieses außergewöhnliche Zeichen der Hilfsbereitschaft verdient höchste Anerkennung. Es ist mir daher eine besondere Freude, den Blutspenderinnen und Blutspendern persönlich für ihren wertvollen Einsatz zu danken“, so der für die Landes- und Universitätskliniken zuständige Landesrat Anton Kasser.

2025 wurden insgesamt 7.609 Liter Blut in den Blutbanken der NÖ Universitäts- und Landeskliniken gespendet. Gerade bei Unfällen werden Bluttransfusionen sehr schnell benötigt, um Menschenleben zu retten. Blutspenderinnen und Blutspender in der an die Universitätsklinik St. Pölten angeschlossenen Blutbank leisten daher einen ganz wichtigen Beitrag für das Gesundheitssystem.

In der Blutbank am Universitätsklinikum St. Pölten wurden 2025 insgesamt 16.909 Erythrozytenkonzentrate, das sind insgesamt 7.609 Liter Blut und 729 Thrombozytenkonzentrate, produziert. Pro Konzentrat werden jeweils 12 Infektionstestungen durchgeführt, um den Empfängerinnen und Empfängern des Blutes einen umfassenden, hohen Sicherheitsstandard gewährleisten zu können. 2025 wurden 168 externe Blutspendeaktionen vom Team der Blutbank am Universitätsklinikum St. Pölten organisiert und durchgeführt.

Die Klinikleitung des Universitätsklinikums St. Pölten freute sich, zahlreiche Blutspenderinnen und Blutspender im Klinikum begrüßen zu dürfen: „Eine verlässliche Versorgung mit Blutprodukten ist ein wesentlicher Bestandteil der modernen Medizin. Umso wertvoller sind Menschen, die mit ihren regelmäßigen Blutspenden einen wichtigen Beitrag dazu leisten. Ihre langjährige Treue und ihr Vertrauen in unsere Blutbank sind für uns nicht nur eine große Anerkennung, sondern auch ein besonderer Ansporn, weiterhin höchste Qualitätsstandards zu gewährleisten. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken.“

Beachtlich sind auch die weiteren Zahlen: zwei Personen haben bereits 170 Mal Blut gespendet, drei Personen 160 Mal und eine Person 150 Mal. Heute ist die Blutbank am Universitätsklinikum St. Pölten eine der modernsten in Österreich. Mit knapp 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat diese auch einen überregionalen Versorgungsauftrag für andere Universitäts- und Landeskliniken.

Weitere Informationen: Medienservice NÖ LGA, [email protected]