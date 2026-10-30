Fortsetzung der strategischen Partnerschaft zwischen BMI und TU Wien

Wien (OTS) -

Das Bundesministerium für Inneres (BMI) und die Technische Universität Wien haben ihre bestehende Zusammenarbeit verlängert. Mit der Unterzeichnung der neuen Kooperationsvereinbarung am 28. Oktober 2026 legen beide Institutionen den Grundstein für einen weiteren Ausbau ihrer gemeinsamen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Sicherheitsbereich.

Im Zentrum der Partnerschaft steht die Konzeption zukunftsweisender Technologien zur Steigerung der Sicherheit Österreichs. Durch die Bündelung akademischer Expertise und praktischer Erfahrung sollen gezielte Antworten auf die komplexen Anforderungen der aktuellen und künftigen Sicherheitslage gefunden werden.

Die Verlängerung basiert auf einer bereits erfolgreich etablierten Zusammenarbeit, die durch gemeinsame Projekte in der Sicherheitsforschung positive Resultate erzielt hat.

Die Kooperation zwischen dem BMI und der TU Wien leistet einen wesentlichen Beitrag zur langfristigen Sicherheit Österreichs. Der gesamthafte Blick unter Einbeziehung von Theorie und Praxis ermöglicht die Implementierung innovativer Ansätze, die unmittelbar zur Erhöhung der Sicherheit der Bevölkerung beitragen.

Andreas Achatz, Generalsekretär, Bundesministerium für Inneres: „Sicherheit ist kein statischer Zustand, sondern ein dynamischer Prozess. Durch die strategische Allianz mit der TU Wien stellen wir sicher, dass wir Wissen proaktiv generieren und moderne Technik konsequent in den Dienst der Gesellschaft stellen, um das hohe Sicherheitsniveau in Österreich nachhaltig zu gewährleisten.“

Peter Ertl, Vizerektor, TU Wien: „Sicherheitsforschung hat an der TU Wien einen hohen Stellenwert und ist über alle Fakultäten hinweg fest verankert. Mit der Knowledge Sphere „Safety and Security for Resilient Societies“ bündeln und stärken wir diese Kompetenzen gezielt. Damit bekennen wir uns zu einer interdisziplinären Forschung, die Sicherheit und Resilienz unserer Gesellschaft ebenso in den Mittelpunkt stellt wie Fragen der Verteidigung – ganz im Sinne unseres Leitgedankens „Technik für Menschen“. Die Zusammenarbeit mit dem BMI ist dabei ein wichtiger Beitrag, wissenschaftliche Erkenntnisse wirksam in die Praxis zu bringen.“